台南女恍神自撞圓環分隔島 民眾熱議「起飛失敗？」

薛女自稱因注意力不集中而不慎自撞中央分隔島，警方指出，肇事原因仍需進一步釐清。記者邵心杰／翻攝 台南市30歲薛姓女子今天中午12時30分駕駛轎車，由中西區中正路西向東直行，欲進入湯德章圓環時，疑恍神不慎自撞中央分隔島後，車子四輪懸空卡在分隔島上，薛女也因此頭部輕微擦傷，經送往部立台南醫院治療，所幸並無大礙。民眾見狀拍照PO上臉書社群「起飛失敗？」，討論到底車子怎麼開的。

警方調查，這起車禍發生於中午12時30分，在中西區湯德章圓環中正路口，該輛白色轎車開上中央分隔島，並卡在分隔島之上。路過人車議論紛紛，納悶「車子怎麼開的？」駕駛則因車禍受傷送醫，警方則派出員警現場維持交通，直至轎車拖離現場。