92歲失智老翁騎機車從彰化到苗栗 被通報失蹤警帶回

彰化縣和美鎮92歲的周姓老翁（左一）昨天騎機車在苗栗縣苑裡鎮迷途，警方及時在路口發現老翁，通知家人將他帶回。圖／通霄警分局提供 彰化縣92歲周姓老翁昨天騎機車行經苗栗縣苑裡鎮時迷途，一路搖搖晃晃且未注意路口號誌及周遭交通動態，晚間7點多在鎮內世界路、新興路口被苑裡分駐所巡邏員警發現，警方查出老翁是已被通報協尋的失蹤人口，有中度失智，下午3點多從彰化和美一路騎普通重機車到苑裡，趕緊通知家人將這位 「高齡不老騎士」帶回，老翁估計花了近5小時騎到苑裡，路程長達60公里，幸好途中未發生意外。

警方說，昨晚7點10分在世界路與新興路路口，巡邏員警見到周姓老翁騎機車，但一路搖搖擺擺且差點摔車，在路口處也未注意號誌，讓旁人看了心驚膽跳，警方當下懷疑老翁是否身體不適，將他攔下關心，但對話過程發現老人家言語表達沒有邏輯且神情疲憊，詢問身分及住家地址也都答不出來。

警方隨即運用警用隨身電腦查詢，發現機車車主是家在彰化縣和美鎮的周姓老翁本人，也是通報協尋的失蹤人口，警方先將老翁帶回分駐所休息並通知他彰化的家人，老翁兒子趕到將老人家接回；他的兒子向警方表示，老翁昨天下午3點時獨自從家中騎機車外出，但到日落都未見返家， 家人擔心不已，傍晚5點多就向當地警方報案協尋。

周姓老翁年事已高且有失智症，幸好被警方在數小時內找到，避免發生憾事；通霄警分局表示，台灣已漸邁入高齡社會，年長者往往視力、聽力及反應判斷能力下降，呼籲民眾主動關心家中年長者，如外出最好有家人陪同或搭大眾交通工具，且應隨時留意老人家活動範圍，以防止意外發生。