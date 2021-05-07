快訊

街訪全職媽媽有多慘？連去超商喝個飲料都覺得開心

應14天全面停飛？華航清零54名造冊 陳時中否認「半套說」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

交往曾遭家人反對…女大生失蹤14年 男友涉嫌另有隱情？

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導

失蹤已14年的中正大學劉姓女生。記者劉明岩／翻攝
失蹤已14年的中正大學劉姓女生。記者劉明岩／翻攝

涉嫌殺害祖母的阮姓男子被收押，檢警懷疑他也涉及14年前，與他中正大學同班的劉姓女友失蹤案有關。不過，檢警調查，劉女與阮男交往曾被家人強烈反對，家人接受媒體採訪時，卻說沒有證據不能隨便冤枉人家，雖不失理智，卻也有悖一般常情，劉父還稱如果父女有誤會，要她回來講清楚，是否還有其他隱情，仍待檢警進一步釐清。

另檢警接獲線索，指劉女失蹤前，曾從租處搭計程車外出，此一情節也正清查之中。

現年36歲的阮姓男子，牽連女友與祖母失蹤案，檢警清查他的成長背景發現，他8歲時，父親因意外摔死，母親隨後棄家而去，他與妹妹都由祖父母帶大，隔代教養。阮的祖父母都是軍人退伍，領有退休俸，生活無虞，對於兄妹十分疼愛，都讓他讀就最好的私校，兄妹相依，感情早期一直很好。

阮就讀中正大學，雖然成績不錯，卻一再延畢，一讀就是8年，由於長得帥，綁著馬尾，在校又參加民族舞蹈社團幹部，十分活躍，吸引許多女生。據了解，劉女另也愛慕與阮同名同姓的學長，不過，已被檢警初步排除與她失蹤有關。

阮飽受祖父母疼愛，竟涉嫌狠心殺害祖母，檢警研判，應與成長背景有關，尤其大學讀了8年，心態更值得推敲。尤其，他在2011年回台中與祖父母時，個性更是一大轉變，不僅沒有固定工作，當啃老族，最近才當上派工的工頭，卻因檢警查出他與6年前的阿嬤失蹤案有關，以他涉嫌殺害直系親屬等罪，遭到收押。

彰化縣警局原本是在清查失蹤人口，鎖定劉女失蹤案，並調查與她同班的男友阮男，在進一步調查時，發現他7年前，祖父過世時，未經祖母同意把祖父財產過戶給自己，祖母隔年也失蹤，兄妹感情破裂，也甚至對當空姐的妹妹施暴，因此懷疑與他有關。

檢警指出，就讀哲學系的阮男，思慮周密，邏輯清楚，檢警在偵辦時，也遭受困難，在聲請搜索票及拘票都被法官打回票，直到劉女家人最近出來喊話後，加上檢警充實事證，才順利將阮收押偵辦。

依常理判斷，案情辦到這個地步，劉女家人照說會一口咬定阮與女失蹤有關，但據了解，劉女與阮男交往遭家人反對，她的家人接受媒體採訪也說，沒有事證不能懷疑人家，但她父親另外還說到，如果父女有誤會，希望她回來好好講，這確實有理智一面，但也不排除其他原因。

涉嫌殺害祖母的阮姓男子（後），綁著馬尾，一直是最大特徵，在校時就十分活躍，檢警懷疑他也涉及14年前，與他中正大學同班的劉姓女友失蹤案。圖／民眾提供
涉嫌殺害祖母的阮姓男子（後），綁著馬尾，一直是最大特徵，在校時就十分活躍，檢警懷疑他也涉及14年前，與他中正大學同班的劉姓女友失蹤案。圖／民眾提供
涉嫌殺害祖母的阮姓男子，在台中市住處被彰化警方拘提，離開大樓還神情自若，檢警懷疑他也涉及14年前，與他中正大學同班的劉姓女友失蹤案。圖／民眾提供
涉嫌殺害祖母的阮姓男子，在台中市住處被彰化警方拘提，離開大樓還神情自若，檢警懷疑他也涉及14年前，與他中正大學同班的劉姓女友失蹤案。圖／民眾提供
涉嫌殺害祖母的阮姓男子，綁著馬尾，一直是最大特徵，在校時就十分活躍，檢警懷疑他也涉及14年前，與他中正大學同班的劉姓女友失蹤案。圖／民眾提供
涉嫌殺害祖母的阮姓男子，綁著馬尾，一直是最大特徵，在校時就十分活躍，檢警懷疑他也涉及14年前，與他中正大學同班的劉姓女友失蹤案。圖／民眾提供
劉姓女大生的父親看著女兒照片，十分感傷。記者劉明岩／攝影
劉姓女大生的父親看著女兒照片，十分感傷。記者劉明岩／攝影

失蹤 中正大學

延伸閱讀

找了14年…女大生家人 哭到沒眼淚

嬤離奇失蹤6年 孫涉殺人收押

有淚流到沒淚 劉姓女大生父親及祖母仍相信她還活著

女大生月領1.1萬不夠用「我物慾太重？」網籲從這開始省

相關新聞

台南女恍神自撞圓環分隔島 民眾熱議「起飛失敗？」

台南市30歲薛姓女子今天中午12時30分駕駛轎車，由中西區中正路西向東直行，欲進入湯德章圓環時，疑恍神不慎自撞中央分隔島...

7歲童上柔道課遭摔瀕腦死昏迷16天 昨腦壓下降至正常值

台中市豐原區7歲黃姓男童上柔道課，疑遭何姓教練及小四學長連摔27次，導致顱內出血瀕臨腦死，還在醫院救治中。黃童術後至今昏...

交往曾遭家人反對…女大生失蹤14年 男友涉嫌另有隱情？

涉嫌殺害祖母的阮姓男子被收押，檢警懷疑他也涉及14年前，與他中正大學同班的劉姓女友失蹤案有關。不過，檢警調查，劉女與阮男...

竹市監警聯合查獲違法白牌車 罰10萬元、吊照4個月

白牌車暗藏乘車風險，新竹市監理站與新竹市警察局交通隊組成監警聯合稽查小組，昨根據民眾舉報可疑白牌車輛，在市區成功攔查到1...

提前知道香港大樂透開獎號碼？ 熟女網交下注被騙70萬

桃園市王姓女子上網交友，結識自稱任職澳門娛樂公司李姓男子，李宣稱可提前知道香港大樂透開獎號碼，邀約下注，王女匯款有去無回...

加LINE喊一聲「阿舅」 男子險遭詐39萬

新北市板橋區許姓男子，日前接獲佯稱是他外甥的詐騙電話，表示有急用向許男借錢，許男因擔心外甥需錢孔急，馬上前往住家附近的銀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。