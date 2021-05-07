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台南慣竊宗祠行竊全都錄 派出所長一眼認出2小時破案

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

土城派出所長莊凱宇等人得知竊嫌身分後，隨即前往其住處埋伏，昨晚11時在其住處前的巷弄內發現吳的蹤跡，將他逮捕到案。記者邵心杰／翻攝
土城派出所長莊凱宇等人得知竊嫌身分後，隨即前往其住處埋伏，昨晚11時在其住處前的巷弄內發現吳的蹤跡，將他逮捕到案。記者邵心杰／翻攝
台南市20歲吳姓男子有竊盜前科，昨天下午經安南區城西街一處宗祠無人看管，涉嫌入內偷走香油錢1000多元，隨即騎自行車離去，台南市警三分局土城派出所晚間獲報，經員警聯繫宗祠負責人過濾監視器，所長一眼即認出竊賊身分後到住處埋伏逮人，吳坦承犯案，得手贓款則玩夾娃娃機，統統花完了，全案依竊盜罪嫌函送法辦。

土城派出所昨晚9時接獲民眾報案，稱宗祠內有香油錢遭竊，警員李永強隨即前往現場查處，經聯繫負責人至所製作筆錄，所長莊凱宇及警員陳巖陪同過濾監視器，莊一眼認出該名竊嫌為吳姓男子是分局列管的治安顧慮人口。

莊等人得知竊嫌身分後，隨即前往其住處埋伏，直至昨晚11時在其住處前的巷弄內發現吳的蹤跡，將他逮捕到案。吳供稱，他發現該無人看守，入內行竊，得手香油錢1000多元後，隨即騎自行車離去。至於得手贓款，他說，玩夾娃娃機，統統花完了。

市警三分局指出，該竊案仰賴員警熟悉轄內列管的治安顧慮人口，掌握其行蹤，方能在2小時內成功破案。宗祠負責人對於警方辦案的高效率表達感謝。

台南市警三分局土城派出所晚間獲報，經員警聯繫宗祠負責人過濾監視器，所長一眼即認出竊賊身分後到住處埋伏逮人。記者邵心杰／翻攝
台南市警三分局土城派出所晚間獲報，經員警聯繫宗祠負責人過濾監視器，所長一眼即認出竊賊身分後到住處埋伏逮人。記者邵心杰／翻攝

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