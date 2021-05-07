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85歲長者走失警準備送回家 看護撞見大喊「別抓他」
桃園市中壢警分局龍興派出所警員於昨晚執勤時，在中壢區林森路發現一名長者獨自站在路邊，神情驚慌，上前關心但長者說不出住家地址，疑似失智，於是用隨身用小電腦（M-POLICE）人臉辨識系統，查出是85歲長者就住在隔壁巷。
警方準備開巡邏車載他回家時，突然聽見有女子大喊「別抓他、別抓她」，警方轉身看著一名外籍女子，一臉疑惑問她怎麼回事？才知道原來她是長者的看護，負責照料老翁生活起居，誤以為「阿公」做錯事被警察抓走，情急下猛喊「別抓他」。
警方解釋後，看護才明白誤會一場，趕快讓開由警員送長者回家。中壢警分局呼籲，家中如有易走失的長輩，應於身上配戴易於辨識身分的配件，另可至各區公所申請配戴預防走失「愛的手鍊」或向所轄警察局、分局申請自願捺印指紋建檔，以防止迷途走失。
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