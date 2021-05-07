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小女孩卡片謝母恩卻寄錯地址 熱心老婦給警及時送達成佳話
台南永康行動不便的施姓老婦人收到一封裝有兩張賀卡、誤寄給她的信，原本想丟掉，但看字體是小女孩寫給媽媽的感謝卡，引母親節將至，婦人不忍小女孩對母親的感恩無法送達，拄著助行器慢慢走了1公里多到派出所，請警方協助把信送給當事人。
永康分局永信派出所員警看到年長婦人一跛一跛緩慢地走入，詢問才知道原因，決心幫助這位暖心的老婦人。
員警表示，寄送賀卡雖不是警察的任務，但見婦人所流露出想幫女童所寫祝福賀卡送給母親的眼神，於是本著為民服務的同理心，接下這個任務。
原以為是容易的任務，所長許葆鑫一開始根據寄信人的地址前往查訪時，竟然查無該址，於是前往詢問當地東橋里與二王里里長，但也無法得知正確地址。警員許仲和不願放棄，利用勤區查察系統，逐一比對查詢，終於順利查到錯誤地址附近，住有一位施姓小姐。員警立即前往該址確認，並親自交給施小姐的家屬，在母親節前夕，及時將愛送達。
老婦人說，在家中接到一封署名「施○○ 小姐 收」的來信，心想自己恰巧也姓施，會不會是寫錯名字，所以就順手打開信封，發現竟是2張賀卡，應是小女孩於母親節前夕寫給母親的祝福賀卡，但並非給自己的，本想隨手將信丟棄，但看到文字間充滿小孩對母親的愛意，心中突然閃過一絲不捨，遂不顧雙腳仍在復建，手持著助行器緩慢的由遠在1公里外的家中步行至派出所尋求警方協助。
施姓婦人前天在臉書社團「永康大小事」貼文說明過程並感謝警方，網友也紛紛留言按讚；有人說這就像「海角7號」、「一封寄錯的信感動好多人」，許多人感謝老婦人的善心還有員警的熱心相助，「不然小朋友該有多失望」。
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