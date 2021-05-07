影／金山消防員勇抓民宅4尾大蛇 女屋主：這呢粗驚死我

新北市金山區五湖里月眉一處靠近山坡的民宅，昨天下午女屋主發現後院天花板有一尾臭青母尾巴垂下來，嚇一大跳向119報案，金山消防分隊消防員趕至抓蛇，沒想到還另藏3尾錦蛇，4尾都是2、3米的大蛇，消防人員費了九牛二虎之力，慢慢把大蛇拉出。女屋主驚呼「這呢粗，驚死我」。

民眾昨晚在「北海岸全民聯盟公社」臉書社團貼文，感謝金山消防隊員協助一場驚心動魄抓蛇行動，因為昨天下午快3點時，家裡後院天花板上藏了一尾大蛇臭青母趕緊打119求助。

民眾說，消防人員和大蛇纏鬥近1小時，還是無法順利將蛇拉出，纏鬥過程中又發現旁邊竟然還有3尾大蛇，體積相當龐大，2名消防隊員看傻了眼，立即請求隊上加派人力支援，支援到後，這尾大蛇依然不為所動。

經過一番功夫，消防隊員利用專業知識與技巧，甚至還在大蛇旁「安撫」，果然蛇放軟身體，終於順利成功拉出大蛇，接著又連續拉出了另3錦蛇，順利替女屋主的住家解除一場危機，感謝消防人員的辛苦。

女屋主驚呼「這呢粗，驚死我」。消防人員表示，4蛇有2到4米多，身身都很長，懷疑是靠山區闖入民宅躲藏，目前蛇類出沒季節，民眾要多小心提防，尤其靠近山區或家附近有山坡的民宅，如有發現可打119協助，千萬不要自己動手抓蛇，避逸被蛇咬。

（影片由北海岸全民聯盟公社提供）