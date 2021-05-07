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北市承德橋凌晨死亡車禍 六旬婦開車疑恍神撞死騎士
台北市大同區今天凌晨發生死亡車禍，廖姓婦人駕駛廂型車下承德橋右轉時，將同方向的侯姓騎士連人帶車撞上分隔島，機車嚴重變形，侯被撞到失去生命跡象，送醫搶救仍不治。廖初步供稱她恍神肇事，並無酒駕，警方將通知侯的家人，仍在調查中。
警方調查，廖婦（63歲）今天凌晨3點多，開廂型車從承德橋下橋後，在敦煌、承德路口右轉撞上同向直行的侯男（24歲），將侯男連人帶車撞上分隔島，侯當下失去生命跡象。
警消獲報將侯送醫搶救，仍傷重不治。廖向警方供稱，她在橋上有看到侯，但下橋沒注意，不慎撞上侯，警方勘驗監視器發現車速不快。
警方當下對廖酒測，無酒精反應，據了解，廖原本是要去西寧市場載回收，卻發生車禍，目前仍在派出所做筆錄，進一步了解車禍事故發生原因。
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