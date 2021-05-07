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酒駕再犯者參觀新北殯儀館 嚇說不敢了

中央社 / 新北6日電

媒體人黃暐瀚母親疑遭酒駕者撞死引發關注，台北區監理所板橋監理站今天在新北市立殯儀館舉辦「酒駕生命教育情境體驗」課程，學員參觀太平間、停柩間後說「不敢再酒駕了」。

交通部公路總局台北區監理所板橋監理站今天發布新聞表示，在市立殯儀館禮儀廳辦理「酒駕生命教育情境體驗」課程，參加震撼體驗課程學員共21人。

站長王梅香表示，此舉是為了加深教育效果，由殯儀館館長帶領酒駕再犯者參觀殯葬流程，甚至親自參訪太平間、停柩間及禮廳等。

新聞稿指出，學員體驗與往生者近距離觀察後頗為震撼，也有學員於見證人生的最後旅程後，表示以後不敢再酒駕了。

板橋站表示，交通部道安資訊平台統計，109年度新北市酒駕案件導致的交通事故，30日內死亡人數共6人，相較108年度已減少5人。

王梅香說，立法院修法加重酒駕再犯者罰責，針對酒駕再犯者舉辦生命教育體驗課程，目的在於降低肇事率，也讓酒駕再犯者有所警惕，以保護用路人生命安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕

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