外幣投資可獲利1.5倍 警揭穿詐團謊言阻婦匯錢

「投資外幣短線賺1.5倍，非常好康。」高雄修姓女子在網路上結識網友，雙方交流一段時間後，對方謊稱有外幣的高報酬投資要讓修女參與，修到銀行要匯款33萬元，行員機警通報警方及時攔阻，保住血汗錢。

高雄市警察局左營分局新莊派出所，昨天上午10點多接獲報案，轄區內國泰世華銀行左營分行來電報案，指修女（60歲）要匯款一筆33萬元積蓄，到指定的香港帳戶，但在匯款過程中，修無法清楚解釋匯款目的，引發行員關切。

警方到場了解過程中，修女自稱2周前，透過網路認識一名居住在香港的網友，2人聊了一陣子後，對方介紹「外幣短線交流」的新型投資方式，謊稱是高報酬、低風險，更貼出1.5倍獲利的對帳介面，讓修十分羨慕。

經警方聽完來龍去脈，識破這是現下最為熱門的假投資詐騙手法，便請行員查詢該指定匯款帳戶，果然一查之下發現是國內銀行帳戶，並非香港帳戶，立即通報為詐騙警示帳戶。