與家人爭吵離家 8旬老婦三重徒步走到萬華

年約80歲蔡姓老婦日前與家人發生爭吵，憤而離家，從新北市一路徒步走到台北市萬華區，卻忘了回家的路，到鄰近派出所問路時，交談間員警發現異狀，開口詢問蔡婦才悲從中來說明來由，警方事後開警車護送，蔡婦平安返家。

據悉，蔡婦4月29日中午與家人爭吵離家後，從新北市三重區住處徒步走到台北市萬華區，走了半天，卻忘記回家的路，在萬華街頭遊蕩許久，下午4時許找到鄰近的萬華分局龍山派出所，向值班員警問路。

交談中，龍山派出所警員張景淯、顏妤軒見蔡婦有異狀，進一步詢問，蔡婦眼眶泛淚，說自己氣憤離家卻回不了家，心情非常難過；2員見蔡婦精神狀況不佳，又走了一個下午，身心俱疲，不忍讓她再獨自走路回家，開警車將蔡婦送回家。