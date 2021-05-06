快訊

街訪全職媽媽有多慘？連去超商喝個飲料都覺得開心

應14天全面停飛？華航清零54名造冊 陳時中否認「半套說」

與家人爭吵離家 8旬老婦三重徒步走到萬華

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

年約80歲蔡姓老婦日前與家人發生爭吵，憤而離家，從新北市一路徒步走到台北市萬華區，卻忘了回家的路，到鄰近派出所問路時，交談間員警發現異狀，開口詢問蔡婦才悲從中來說明來由，警方事後開警車護送，蔡婦平安返家。

據悉，蔡婦4月29日中午與家人爭吵離家後，從新北市三重區住處徒步走到台北市萬華區，走了半天，卻忘記回家的路，在萬華街頭遊蕩許久，下午4時許找到鄰近的萬華分局龍山派出所，向值班員警問路。

交談中，龍山派出所警員張景淯、顏妤軒見蔡婦有異狀，進一步詢問，蔡婦眼眶泛淚，說自己氣憤離家卻回不了家，心情非常難過；2員見蔡婦精神狀況不佳，又走了一個下午，身心俱疲，不忍讓她再獨自走路回家，開警車將蔡婦送回家。

警方呼籲，近年來失智年齡有下滑趨向，民眾應多加關心家中長輩，長者外出時也應配戴防走失手環，讓長者能順利平安返家。

龍山派出所警員張景淯、顏妤軒協助蔡婦返家。記者李隆揆／翻攝
龍山派出所警員張景淯、顏妤軒協助蔡婦返家。記者李隆揆／翻攝

失智

延伸閱讀

2021新北市鼓藝節

畫面曝光！醉漢要求迴轉遭拒 暴打小黃運將血濺當場

AIT發言人孟雨荷前進艋舺 介紹百年風華老街區

萬華-板橋不通大誤點 民眾罵：沒應變措施台鐵慌了

相關新聞

台南女恍神自撞圓環分隔島 民眾熱議「起飛失敗？」

台南市30歲薛姓女子今天中午12時30分駕駛轎車，由中西區中正路西向東直行，欲進入湯德章圓環時，疑恍神不慎自撞中央分隔島...

7歲童上柔道課遭摔瀕腦死昏迷16天 昨腦壓下降至正常值

台中市豐原區7歲黃姓男童上柔道課，疑遭何姓教練及小四學長連摔27次，導致顱內出血瀕臨腦死，還在醫院救治中。黃童術後至今昏...

交往曾遭家人反對…女大生失蹤14年 男友涉嫌另有隱情？

涉嫌殺害祖母的阮姓男子被收押，檢警懷疑他也涉及14年前，與他中正大學同班的劉姓女友失蹤案有關。不過，檢警調查，劉女與阮男...

竹市監警聯合查獲違法白牌車 罰10萬元、吊照4個月

白牌車暗藏乘車風險，新竹市監理站與新竹市警察局交通隊組成監警聯合稽查小組，昨根據民眾舉報可疑白牌車輛，在市區成功攔查到1...

提前知道香港大樂透開獎號碼？ 熟女網交下注被騙70萬

桃園市王姓女子上網交友，結識自稱任職澳門娛樂公司李姓男子，李宣稱可提前知道香港大樂透開獎號碼，邀約下注，王女匯款有去無回...

加LINE喊一聲「阿舅」 男子險遭詐39萬

新北市板橋區許姓男子，日前接獲佯稱是他外甥的詐騙電話，表示有急用向許男借錢，許男因擔心外甥需錢孔急，馬上前往住家附近的銀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。