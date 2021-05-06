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愛女學英文竟脊椎受傷！ 她一看補習班監視器畫面傻眼了

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

9歲女童到英語補習課上課，在教室疑被多名同學重壓受傷。 記者者游明煌／翻攝
9歲女童到英語補習課上課，在教室疑被多名同學重壓受傷。 記者者游明煌／翻攝

陳姓網友今晚在臉書「爆料公社」貼文，敘述9歲女兒到英語補習課上課，在教室被多名同學重壓受傷。醫師檢查疑似脊椎骨裂、椎間盤可能擠壓到椎動脈，痛心女兒為何要受這樣的苦。警方受理報案偵詢後，依過失傷害罪嫌將補習班蔡姓負責、上課的英籍女教師移送地檢署偵辦。

陳姓網友貼文說，3月5日晚上到補習班接女兒回家時，女兒哭著喊頸、背非常痛，當時以為只是拉傷，隔天照頸椎X光察覺不對勁，前往補習班看監視器畫面，發現同學當時在學英文單字，女老師下指令請全班學生的手放女兒頭上。女兒重心不穩倒下去，約十名學生就壓在她的頸背。

陳姓網友說，意外發生後，老師並未口頭阻止，也沒有要學生起來，才會導致女兒頸椎嚴重受傷，令人感覺氣憤。

女童受傷後一直難以入睡，哭喊脖子很痛、脊椎很痛。陳姓網友說，帶女兒四處求醫，未見好轉。1個月後排到做磁振造影，醫生說疑似脊椎骨裂的狀況，需使用胸腰椎背架，她和先生心都碎了。

陳姓網友說，女兒脊椎受傷後，家人過著愁雲慘霧的日子。4月28日就醫，醫師研判頸椎椎間盤可能有傷。隔天向另一名醫生求診，判椎間盤可能擠壓到椎動脈，她當場大哭，不明白好好一個孩子，為什麼要受這種苦。

陳姓網友表示，已向警方報案，並在臉書貼文說明始末，希望提醒大家注意孩子在補習班的狀況。

基隆警四分局受理報案後，通知補習班外籍老師及負責人到案說明，偵詢後依過失傷害罪嫌將2人移送基隆地檢署偵辦。

陳姓網友今晚在臉書貼文，敘述女兒在補習班受傷過程，並上傳醫師診斷書。圖／擷取自臉書「爆料公社」
陳姓網友今晚在臉書貼文，敘述女兒在補習班受傷過程，並上傳醫師診斷書。圖／擷取自臉書「爆料公社」

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