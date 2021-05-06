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亂傳謠言指蘆洲國小、湧蓮寺有人確診 4人被送辦
網路謠傳某音檔，指新北市蘆洲國小、湧蓮寺有新冠肺炎確診者，且有名「阿娥」已告訴她，新北三蘆地區市議員李翁月娥也被影射是透露訊息者，李翁月娥報案要求警方追查。警方逐層追查通知四名轉傳消息民眾到案，第一個轉傳消息的黃女稱是「聽客人說的」，未交代來源，警詢後將4人均依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興條例函送。
李翁月娥說，3天前有民眾、湧蓮寺人員告知她，聽到錄音檔後就不敢前往湧蓮寺燒香，錄音檔有提到「阿娥」，三重、蘆洲有好幾十名阿娥，她請警方務必追查清楚。
警方獲報後循線追查，通知吳王姓（70歲）、陳姓(56歲)、黃姓(60歲)、黃姓(31歲)四名曾轉手消息的婦人到案說明，其中黃女是警方目前追查發現第一個轉傳消息的民眾，她從事服務業，宣稱是聽到客人在說，覺得很震驚才轉傳。
警方比對錄音檔，懷疑錄音另有其人，除將4名民眾以違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興條例函送外，也將持續追查謠言來源。警方呼籲，疫情再度升溫，請民眾切勿製作、散佈、轉傳不實訊息，以免觸法。
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