蘇花改通車首起死亡車禍 曳引車追撞工程車釀2死

宜蘭縣蘇澳鎮台9線北上105.5公里處，今天下午2點多發生曳引車追撞交維車事故，造成2死3傷。這也是蘇花改通車後首起死亡車禍。

蘇澳分局第四組組長李立平說，51歲林姓曳引車駕駛行經該路段，不慎追撞現場第四工程處委外執行橋梁防眩板修復工程的工程車，還撞及前方工人。肇事駕駛酒測值為零，初步排除酒駕情形，至於詳細肇事原因，目前還在調查釐清。

這起事故造成58歲莊姓和52歲陳姓工人閃避不及，當場無呼吸心跳，緊急送醫仍傷重不治。

據現場目擊工人表示，當時有5名工人正在進行防眩板更換工程，其中3人在兩輛工程車間施工，突然遭到曳引車不明原因追撞。驚險逃命他餘悸猶存，雖然被巨大聲響嚇到趕緊閃躲，不過還是受輕傷。