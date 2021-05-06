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蘇花改通車首起死亡車禍 曳引車追撞工程車釀2死
宜蘭縣蘇澳鎮台9線北上105.5公里處，今天下午2點多發生曳引車追撞交維車事故，造成2死3傷。這也是蘇花改通車後首起死亡車禍。
蘇澳分局第四組組長李立平說，51歲林姓曳引車駕駛行經該路段，不慎追撞現場第四工程處委外執行橋梁防眩板修復工程的工程車，還撞及前方工人。肇事駕駛酒測值為零，初步排除酒駕情形，至於詳細肇事原因，目前還在調查釐清。
這起事故造成58歲莊姓和52歲陳姓工人閃避不及，當場無呼吸心跳，緊急送醫仍傷重不治。
據現場目擊工人表示，當時有5名工人正在進行防眩板更換工程，其中3人在兩輛工程車間施工，突然遭到曳引車不明原因追撞。驚險逃命他餘悸猶存，雖然被巨大聲響嚇到趕緊閃躲，不過還是受輕傷。
據了解，陳姓死者平時與媽媽、國三女兒同住，對於他的驟逝，哥哥懷疑砂石車駕駛打瞌睡，否則怎會撞上兩輛警戒車和人。而58歲莊姓死者家住三星鄉，與菲籍妻子育有4名小孩，最大10歲、最小才3歲，是家中經濟支柱。一接到噩耗，莊妻趕到醫院悲痛萬分。
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