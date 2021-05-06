女子險遭網戀詐騙100萬 警方苦勸半小時攔阻
台北市南港區65歲朱姓女子在臉書認識一名男網友，對方向她表示有房地產投資管道，誘騙其投資100萬元；朱女因長期與對方聊天產生好感，不疑有他至銀行臨櫃準備匯款，所幸行員察覺有異報警，苦口婆心半小時成功攔阻。南港分局長謝宗宏今至銀行頒發感謝狀及贈送糕點甜品，表達感謝。
警方調查，朱女在臉書上認識男網友，對方每日向她問暖、獻殷勤，陷入愛情圈套後，男子以話術哄騙她以100萬元投資房地產。上月30日，朱女至銀行臨櫃欲將外幣兌換台幣100萬元，再匯款至對方指定帳戶，行員發現吳女臨櫃仍不斷用手機講電話，詢問後發現有異報警。
南港分局玉成派出所長駱伯舟及警員鄭名杰、楊智凱獲報到場，詢問事由後發現這是常見的愛情詐騙。起初吳女仍堅信自己沒有受騙，但在警方與她分享相關詐騙案例，30分鐘後她相信，險遭詐騙。
南港警分局呼籲民眾，如遇到疑似詐騙手法，一定要保持冷靜、小心查證、馬上撥打165反詐騙專線諮詢。另外民眾如果發現犯罪不法情事，務必一定要即刻通知警方，由警方到場處理、了解並可深入偵辦，共同創造美好安康的治安環境。
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