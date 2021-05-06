影／寺廟副主持開車暴衝撞加油站 下車講法「業力使然」

新北市汐止區某寺廟副主持南下講道，開轎車到加油站加油，不料，正離開時，突然衝撞加油站水泥花圃，2座令加油站人員傻眼，幸未造成傷亡。這名副主持事後淡定告訴員警，「無常來了」、「業力使然」。

據了解，這名法師俗名姓蔡（72歲）已出家多年，5月4日他應邀到屏東小琉球，參加某精舍落成典禮，到高雄後順道到前鎮區某講堂講道，因所開的轎車汽油用罄，才開進前鎮區一心路與民權路的中油加油站加油，但加妥油準備離去，轎車卻突然往旁邊的圍牆撞去。

轎車撞毀加油站2座花圃水泥，車頭損毀，加油員也愣住，見他下車一臉淡定，報警處理。直到員警到場，對法師酒測，並無酒精反應。

法師向員警表示，無常每一天都在發生，每個人都有他的業力，業力遇到時間使然，因緣匯聚的時候，無常就會發生，無常來了，就要面對它，然後接受它、處理它、放下它，才心裡平靜。處理車禍的員警聽了也是會心一笑。