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漁順昇168號觸礁沉沒！船長父子共4人失蹤 家屬心急如焚

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導

屏東琉球籍「漁順昇168號」漁船昨天下午2時出港前往南部海域捕撈黑鮪魚，深夜在鵝鑾鼻西南方8.3浬處七星岩海域觸礁進水下沉，陳姓船長緊急向漁業電台求救，海巡艦艇和國搜中心在失事海域徹夜搜救，仍未發現人船蹤影；琉球區漁會總幹事蔡寶興說，因未收到漁船上「應急指位無線電示標」在內的3種電子回報訊號，增加搜救難度，只能依靠漏油痕跡和殘留漁具研判位置，加上海流強勁，搜尋範圍要再擴大，也請周邊作業漁船和商船加入協尋行列。

鮪繩釣的「漁順昇168號」昨天下午2時自琉球新漁港出海，船上有4人，52歲台灣籍陳姓船長和他的23歲小兒子，另有住東港、48歲的陳姓男子和33歲的印尼籍漁工；陳姓船長育有2子1女，大兒子在遠洋商船服務，小兒子跟著從小討海的父親學捕魚，家屬昨晚第一時間就接獲失事和失聯消息，心情焦慮忐忑，希望加派搜救人力找尋。

和陳姓船長熟識的蔡寶興說，船上有應急指位無線電示標（ EPIRB），可在船舶發生緊急情況而沉沒時，可發出遇險信號，透過衛星傳送至岸台有關單位，另有船位回報器（VMS）和船泊識別器（AIS），但都未收到這些訊號，讓人不解，只能依靠漏油痕跡和殘留漁具研判位置，由於現場回報海相差、加上海流強勁，搜尋範圍要再擴大，也周邊作業漁船和商船加入協尋行列。

海巡署第8巡防區指出，接獲通報後便立即成立應變中心，派遣第14海巡隊3576艇、3550艇馳援，於11時22分抵達現場搜尋，同時協調在附近海域巡護的直屬船隊「巡護7號」船馳援搜尋，並通報海軍與海鷗直升機及空勤總隊，實施海空聯合搜尋，另派遣17人9車在貓鼻頭岸際搜尋；恆春威鯨救難協會也接獲協勤需求，已徵求有七星岩海域潛水經驗的教練支援，預計明天上午前往協助尋人任務。

屏東琉球籍「漁順昇168號」漁船昨天深夜在鵝鑾鼻西南方8.3浬處七星岩海域觸礁進水下沉，未收到船上的3種電子回報訊號。記者潘欣中／翻攝
屏東琉球籍「漁順昇168號」漁船昨天深夜在鵝鑾鼻西南方8.3浬處七星岩海域觸礁進水下沉，未收到船上的3種電子回報訊號。記者潘欣中／翻攝

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