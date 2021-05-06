聽新聞
test
0:00 / 0:00
漁順昇168號觸礁沉沒！船長父子共4人失蹤 家屬心急如焚
屏東琉球籍「漁順昇168號」漁船昨天下午2時出港前往南部海域捕撈黑鮪魚，深夜在鵝鑾鼻西南方8.3浬處七星岩海域觸礁進水下沉，陳姓船長緊急向漁業電台求救，海巡艦艇和國搜中心在失事海域徹夜搜救，仍未發現人船蹤影；琉球區漁會總幹事蔡寶興說，因未收到漁船上「應急指位無線電示標」在內的3種電子回報訊號，增加搜救難度，只能依靠漏油痕跡和殘留漁具研判位置，加上海流強勁，搜尋範圍要再擴大，也請周邊作業漁船和商船加入協尋行列。
鮪繩釣的「漁順昇168號」昨天下午2時自琉球新漁港出海，船上有4人，52歲台灣籍陳姓船長和他的23歲小兒子，另有住東港、48歲的陳姓男子和33歲的印尼籍漁工；陳姓船長育有2子1女，大兒子在遠洋商船服務，小兒子跟著從小討海的父親學捕魚，家屬昨晚第一時間就接獲失事和失聯消息，心情焦慮忐忑，希望加派搜救人力找尋。
和陳姓船長熟識的蔡寶興說，船上有應急指位無線電示標（ EPIRB），可在船舶發生緊急情況而沉沒時，可發出遇險信號，透過衛星傳送至岸台有關單位，另有船位回報器（VMS）和船泊識別器（AIS），但都未收到這些訊號，讓人不解，只能依靠漏油痕跡和殘留漁具研判位置，由於現場回報海相差、加上海流強勁，搜尋範圍要再擴大，也周邊作業漁船和商船加入協尋行列。
海巡署第8巡防區指出，接獲通報後便立即成立應變中心，派遣第14海巡隊3576艇、3550艇馳援，於11時22分抵達現場搜尋，同時協調在附近海域巡護的直屬船隊「巡護7號」船馳援搜尋，並通報海軍與海鷗直升機及空勤總隊，實施海空聯合搜尋，另派遣17人9車在貓鼻頭岸際搜尋；恆春威鯨救難協會也接獲協勤需求，已徵求有七星岩海域潛水經驗的教練支援，預計明天上午前往協助尋人任務。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言