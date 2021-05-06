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假冒房東上網出租房屋 7人簽約被騙20餘萬訂金

聯合報 / 記者李奕昕／台北即時報導

李姓男子在台中市租屋，涉嫌假冒房東上網出租，向7人騙取訂金24萬5千元，另以三方詐騙手法操作網路拍賣，詐得手機、吸塵器等高價商品；刑事局拘提李及江姓妻子依詐欺罪嫌移送，法院裁定各2萬元交保。

警方調查，25歲李姓男子曾被查獲三方詐騙案，與28歲江姓妻子在台中大里區某大樓租屋，上月搬家後假冒房東在臉書租屋社團貼文出租，陸續帶7名被害人看屋以假名簽約，當面向每人收取約3萬元訂金，接著斷絕聯繫。

此外，今年1月起李在臉書三方詐騙，向甲方買手機、吸塵器、平板電腦、遊戲機、商品禮券等商品，再假意賣商品給乙方，請乙方匯款至甲方帳戶，「買走」甲方商品，由江在超商取貨；乙方匯款未收到貨報案，甲方涉詐欺被凍結帳戶。

刑事局偵九大隊第二隊過濾165反詐騙專線資料，調閱超商監視器，上月22日赴台中搜索、拘提夫妻。李坦認行騙，江則稱不知情，僅幫丈夫領貨。

李以臉書帳號暱稱「劉聖方」「方碩哲」、「許凱翔」、「許維哲」、「陳威翔」、「koo」行騙，頻繁更換，避免被害人找上門。

7人匯款沒收到貨，7人被列警示帳戶，警方尚在清查財損，搜出騙來的吸塵器及現金4萬餘元，查扣房屋租賃契約。

李姓男子涉嫌假冒房東上網出租房屋，騙取訂金24萬5千元，另以三方詐騙手法詐得手機、吸塵器等高價商品；刑事局拘提李及江姓妻子移送。記者李奕昕／翻攝
李姓男子涉嫌假冒房東上網出租房屋，騙取訂金24萬5千元，另以三方詐騙手法詐得手機、吸塵器等高價商品；刑事局拘提李及江姓妻子移送。記者李奕昕／翻攝
李姓男子涉嫌假冒房東上網出租房屋，騙取訂金24萬5千元，另以三方詐騙手法詐得手機、吸塵器等高價商品；刑事局拘提李及江姓妻子移送。記者李奕昕／翻攝
李姓男子涉嫌假冒房東上網出租房屋，騙取訂金24萬5千元，另以三方詐騙手法詐得手機、吸塵器等高價商品；刑事局拘提李及江姓妻子移送。記者李奕昕／翻攝
李姓男子涉嫌假冒房東上網出租房屋，騙取訂金24萬5千元，另以三方詐騙手法詐得手機、吸塵器等高價商品；刑事局拘提李及江姓妻子移送。記者李奕昕／翻攝
李姓男子涉嫌假冒房東上網出租房屋，騙取訂金24萬5千元，另以三方詐騙手法詐得手機、吸塵器等高價商品；刑事局拘提李及江姓妻子移送。記者李奕昕／翻攝
李姓男子涉嫌假冒房東上網出租房屋，騙取訂金24萬5千元，另以三方詐騙手法詐得手機、吸塵器等高價商品；刑事局拘提李及江姓妻子移送。記者李奕昕／攝影
李姓男子涉嫌假冒房東上網出租房屋，騙取訂金24萬5千元，另以三方詐騙手法詐得手機、吸塵器等高價商品；刑事局拘提李及江姓妻子移送。記者李奕昕／攝影
李姓男子涉嫌假冒房東上網出租房屋，騙取訂金24萬5千元，另以三方詐騙手法詐得手機、吸塵器等高價商品；刑事局拘提李及江姓妻子移送。記者李奕昕／翻攝
李姓男子涉嫌假冒房東上網出租房屋，騙取訂金24萬5千元，另以三方詐騙手法詐得手機、吸塵器等高價商品；刑事局拘提李及江姓妻子移送。記者李奕昕／翻攝
李姓男子涉嫌假冒房東上網出租房屋，騙取訂金24萬5千元，另以三方詐騙手法詐得手機、吸塵器等高價商品；刑事局拘提李及江姓妻子移送。記者李奕昕／翻攝
李姓男子涉嫌假冒房東上網出租房屋，騙取訂金24萬5千元，另以三方詐騙手法詐得手機、吸塵器等高價商品；刑事局拘提李及江姓妻子移送。記者李奕昕／翻攝
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李姓男子涉嫌假冒房東上網出租房屋，騙取訂金24萬5千元，另以三方詐騙手法詐得手機、吸塵器等高價商品；刑事局拘提李及江姓妻子移送。記者李奕昕／翻攝
李姓男子涉嫌假冒房東上網出租房屋，騙取訂金24萬5千元，另以三方詐騙手法詐得手機、吸塵器等高價商品；刑事局拘提李及江姓妻子移送。記者李奕昕／翻攝
李姓男子涉嫌假冒房東上網出租房屋，騙取訂金24萬5千元，另以三方詐騙手法詐得手機、吸塵器等高價商品；刑事局拘提李及江姓妻子移送。記者李奕昕／翻攝

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