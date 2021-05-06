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母子國道吵架 媽媽怒下車攀登山坡想離開反負傷受困
桃園市龜山區一帶國道今上午有人受困邊坡，藍姓婦人與兒子起口角，憤而下車，自行攀登附近山坡，但因右踝傷勢受困，無法自行離開，警消獲報，出動三角吊帶及繩索才順利帶她下山，國道警方已通知兒子到案，事發原委有待釐清。
藍姓婦人（56歲）與兒子駕車北上，途經龜山區國道1號37K處，2人疑因在車上發生口角，藍女不滿要求下車，兒子停靠路肩後便自行離開。
據了解，藍女查詢網路地圖後，想要獨自徒步離開，一路走到國道外側山坡，結果右腳踝舊傷復發，又因穿著拖鞋不良於行，在山坡動彈不得。
兒子當下雖駕車離開，但還是放心不下報案，警消獲報到場，聽到藍女呼救聲，入山搜尋10多分鐘後發現她坐在林木茂密的坡邊，無法行動，搜救人員出動三角吊帶及繩索輔助，藍女才在協助下順利下山。
警消表示，藍女稱是舊傷不必送醫，已由國道警察帶回協助，並通知兒子到案說明，事發原委待進一步釐清。
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