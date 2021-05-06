快訊

街訪全職媽媽有多慘？連去超商喝個飲料都覺得開心

應14天全面停飛？華航清零54名造冊 陳時中否認「半套說」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

母子國道吵架 媽媽怒下車攀登山坡想離開反負傷受困

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市龜山區一帶國道今上午有人受困邊坡，藍姓婦人與兒子起口角，憤而下車，自行攀登附近山坡，但因右踝傷勢受困，無法自行離開，警消獲報，出動三角吊帶及繩索才順利帶她下山，國道警方已通知兒子到案，事發原委有待釐清。

藍姓婦人（56歲）與兒子駕車北上，途經龜山區國道1號37K處，2人疑因在車上發生口角，藍女不滿要求下車，兒子停靠路肩後便自行離開。

據了解，藍女查詢網路地圖後，想要獨自徒步離開，一路走到國道外側山坡，結果右腳踝舊傷復發，又因穿著拖鞋不良於行，在山坡動彈不得。

兒子當下雖駕車離開，但還是放心不下報案，警消獲報到場，聽到藍女呼救聲，入山搜尋10多分鐘後發現她坐在林木茂密的坡邊，無法行動，搜救人員出動三角吊帶及繩索輔助，藍女才在協助下順利下山。

警消表示，藍女稱是舊傷不必送醫，已由國道警察帶回協助，並通知兒子到案說明，事發原委待進一步釐清。

國道警察陪同藍姓婦人離開現場。圖／讀者提供
國道警察陪同藍姓婦人離開現場。圖／讀者提供
搜救人員使用三角吊帶及繩索輔助藍姓婦人下山。圖／讀者提供
搜救人員使用三角吊帶及繩索輔助藍姓婦人下山。圖／讀者提供

國道 警察

延伸閱讀

阿嬤坐飲料店前不走不說話 警用電腦辨識人臉送回家

醫師魂斷品田斷崖 吊掛下山

男子爬品田山疑未拉好繩索 不慎墜谷200米亡

國道1號鼎金路段曳引車上挖土機不明起火 無人傷亡

相關新聞

酒駕撞上國道紅斑馬！他聚會小酌仍開車 酒測0.42送辦

28歲林姓男子今天凌晨3點多，在高雄鳳山區與友人聚會小酌後，開車上國道1號，在北上359.3公里處時，追撞國道警察巡邏車...

漁船觸礁沉沒 4人失蹤

屏東琉球籍「漁順昇一六八號」漁船前天到南部海域作業，深夜在鵝鑾鼻西南方七星岩海域觸礁，陳姓船長在船艙半沉之際向高雄漁業電...

廣角鏡／蘇花改首起死亡車禍 2工人重傷不治

五十一歲林姓男子昨天下午駕駛曳引車，行經宜蘭縣蘇澳鎮台九線北上一○五點五公里處，追撞公路總局委外執行橋梁防眩板修復工程的...

國三土城段公車大貨車連環撞一女送醫 封閉四線道釀大塞車

今天上午8時許，國道三號北上44.8公里處，一輛聯結車、大貨車、公車和2輛轎車發生連環追撞，聯結車上的2個汙水槽被撞到滾...

竹市監警聯合查獲違法白牌車 罰10萬元、吊照4個月

白牌車暗藏乘車風險，新竹市監理站與新竹市警察局交通隊組成監警聯合稽查小組，昨根據民眾舉報可疑白牌車輛，在市區成功攔查到1...

提前知道香港大樂透開獎號碼？ 熟女網交下注被騙70萬

桃園市王姓女子上網交友，結識自稱任職澳門娛樂公司李姓男子，李宣稱可提前知道香港大樂透開獎號碼，邀約下注，王女匯款有去無回...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。