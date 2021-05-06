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影／店員沒把飲料翻正 男客怒：天啊你受什麼教育的？
繼先前愛馬仕姐與超商店員爆衝突之後，又有另一名男客因為店員在刷完飲料條碼，但沒有幫忙把飲料立起來，怒指店員態度傲慢無禮、還自拍影片報警，結果反而被其他網友洗臉。
這名男客在爆料公社發文說，4月24號他到新北市板橋一間便利商店，買一罐10塊錢的鋁箔包綠茶，店員直接把他的綠茶翻倒刷條碼，卻沒有再把綠茶立起來；而且他把10元放在桌上給店員，店員在給他發票時竟然是「用丟的」！男客控訴店員態度超惡劣，要求店員道歉，但店員竟然說「我不做道歉這種事」！他只好在當下報警，並且將自拍影片PO網討公道。
影片中男客不斷痛批店員「沒家教」，還問店員「你受什麼教育？中學有畢業嗎？」店員也不干示弱回嗆「我還在東吳念書，你又什麼畢業的」？男客大聲回說「我中央大學畢業的」！店員問「中央大學有多好？東吳沒差多少吧」？男客竟然又回說「東吳？笑死人了，差多了吧」。
結果網友在看完影片之後，反而一面倒的砲轟這名男客：「是把便利商店當酒店嗎？」、「10元當作10萬在花的概念？」、「看影片對話內容，你真的比較沒品沒禮貌」、「還敢說自己什麼大學畢業！」、「中央大學很厲害？出來還不是要找工作」、「這是一則討拍不成反討罵的故事」、「吵這麼久沒打起來？羨慕真會忍！」
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