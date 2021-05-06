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8旬翁電動車沒電受困路中間 年輕猛警「公主抱」救援

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市六甲區84歲黃姓老翁5日中午駕駛醫療用電動代步車外出，在六甲區中華路往二鎮方向，因電力不足滑行至內車道分隔島旁動彈不得，因往來車輛頻繁險象環生，台南市麻豆警分局六甲分駐所警員陳明仁巡邏時接獲民眾報案往往查看，因老翁在烈日下已有曬傷脫水，電動車又推不動，陳明仁先提供飲用水解渴後，徵得阿公同意，將他抱至路邊陰涼處，並通知救護車前來評估身體況狀，幸無大礙後，通知家屬接返家中。

警方表示，陳明仁當時是執行中午巡邏，獲報立即趕往現場，發現老翁受困路中間，立刻將巡邏車作為掩體警戒後方來車，下車查看發現該電動輔具因電力不足，滑行至中央分隔島後動彈不得，因黃姓老翁已高齡84歲，身體行動不便，又因曝曬於烈陽下，皮膚出現紅腫脫水狀況，且電動輔具無電力後輪胎即鎖死無法移動。

由於該處是官田及六甲地區連絡要道，車流多車速快，為保護老翁人身安全，陳員立即徒手將老翁抱起移置路旁陰涼處休息，再將電動輔具搬離內車道，恢復交通順暢，現場有熱心民眾也一起協助照護、補充水分，後續通知119救護人員到場評估黃姓老翁身體狀況，並連絡家屬到場；待老翁身體、意識狀況恢復後，再協助護送黃姓老伯返回家中，交由家屬接續照顧，家屬對於陳員急難協助再三表達感謝之意。

陳明仁今年27歲，當警察7年，已婚有1個小孩，他經常在外面的健身房健身，陳明仁表示，當下看到老翁的時候非常擔心他的身體狀況，因為老翁當時情緒非常緊張，然後行動又不便，所以趕緊通報119，並跟現場民眾一起照料，所幸休息恢復後沒有什麼大礙，能幫助老翁是自己能力所及，也感謝現場多名民眾一起幫忙。

台南六甲分駐所警員陳明仁將受困的阿公抱到路邊陰涼處休息。記者吳淑玲／翻攝
台南六甲分駐所警員陳明仁將受困的阿公抱到路邊陰涼處休息。記者吳淑玲／翻攝
台南六甲分駐所警員陳明仁。記者吳淑玲／翻攝
台南六甲分駐所警員陳明仁。記者吳淑玲／翻攝
台南六甲分駐所警員陳明仁將電動輔助車推到路邊。記者吳淑玲／翻攝
台南六甲分駐所警員陳明仁將電動輔助車推到路邊。記者吳淑玲／翻攝
台南六甲分駐所警員陳明仁將受困的阿公抱到路邊陰涼處休息。記者吳淑玲／翻攝
台南六甲分駐所警員陳明仁將受困的阿公抱到路邊陰涼處休息。記者吳淑玲／翻攝

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