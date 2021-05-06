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桃園翁違規穿越馬路遭撞死 騎士僅2秒可反應認定無過失
桃園阮姓老翁違規步行穿越馬路，19歲蕭姓騎士閃避不及撞上，雙雙摔倒掛彩，但阮翁頭部重創顱內出血搶救1周仍不治，阮的女兒控訴蕭過失致死；檢方查無證據顯示蕭超速，反而是阮翁違反道交條例穿越馬路在先，蕭僅2秒可反應，難認有過失，偵結予以他不起訴處分。
檢警調查，蕭男（19歲）去年9月13日晚上7點多騎機車經龜山區萬壽路，未注意前方的阮姓老翁步行穿越馬路，就煞車不及迎面撞上連人帶車倒地，阮翁遭撞也重摔馬路，頭部受撞擊引發顱內出血，緊急送醫搶救一周仍不治，檢方相驗後簽分偵辦。
檢方訊時，蕭男矢口否認犯行，辯稱阮翁跨越馬路，左前方有車擋住他視線，看到阮時已經來不及；檢方查，阮當時未走在行人穿越道，跨越馬路行為明確。
另阮的女兒控訴蕭男車速過快，除蕭自稱當時車速僅約40公里至50公里，也無其他積極實證顯示他超速，檢方再勘驗現場監視器畫面，發現阮翁違反道路交通管理處罰條例穿越馬路後，自行走到車道上，與蕭的機車發生碰撞間隔僅有2秒，難認有足夠反應時間。
檢方認為，本件事故主要肇因是阮翁未依規定走人行穿越道，蕭行使馬路沒有違規，當可信賴其他用路人均會注意交通安全規定，實不能強令蕭有優於一般通常人的注意能力，且阮翁違規難加以防範，認定蕭男已盡合理注意義務，沒有過失，偵結予以他不起訴。
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