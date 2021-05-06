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影／娃娃機雙盜橫行南部數月 警跨區整合情資追緝逮獲
台南市歸仁區4月底連續發生娃娃機店內兌幣機遭破壞竊取財物案，轄區歸仁警分局調閱監視器追查，發現竊案都是兩名竊嫌所為，且2人最近兩個月也另涉及永康、善化、玉井、新營等地娃娃機連續竊盜案，足跡甚至遍佈嘉義、高屏等南部地區。
歸仁分局隨即和台南市各案發分局共組專案小組追緝，跨域整合情資比對嫌犯特徵及犯案模式，並與高雄市警局情資整合，確認嫌犯為謝姓36歲及溫姓25歲高雄人，昨晚拘提謝、溫2嫌到案。
分局清查謝、溫2嫌共涉台南地區6起娃娃機竊案，業者損失至少34萬餘元，另2嫌也以同樣手法涉及嘉義地區的娃娃機竊盜案，全案將以涉嫌加重竊盜及毀損案移送偵辦，並持續擴大清查所涉南部縣市案件。
分局長洪頂力表示，此案偵破歸功要專案小組鍥而不捨的追查嫌犯作案車輛，並利用跨域情資的整合跟分享，才能迅速確認嫌犯身分並拘提到案。另外也呼籲業者針對夜間無人看守的營業場所，要加強安全措施並增設錄影監視系統，不要讓宵小有機可乘，影響社會治安及造成業者的財物損失。
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