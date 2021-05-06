影／倉儲業富二代租透天厝 扮自耕農溫室種大麻遭逮

倉儲業富二代周姓男子在台南租下透天厝，扮自耕農以溫室栽種大麻，日前為新北市刑大循線會同台南警方共同查獲27株大麻成株及大麻成品270多公克，警詢後依毒品罪嫌移送台南地檢署偵辦。

新北市刑大偵八隊接獲線報，家族在桃園區經營倉儲運輸業富二代的周姓男子（35歲）涉嫌在半年前台南市安南區，以每月1萬8000元租金，租下一棟透天豪宅，利用「水耕法」以溫室種植大麻，成熟後採收大麻烘乾製後欲販售圖利。

新北市刑大會同台南市刑大組成專案小組，經過長達2個月跟監蒐證，於今年4月底持台南地院核發搜索票登門執行搜索，現場查獲大麻活株共27株、乾燥大麻成品，含大麻花共274.75公克、大麻種子、光照設備、風扇、營養液、溫溼度感測器、PH檢測器、電子磅秤、研磨器、包裝袋、烘乾設備及製造大麻工具1批。

據了解，周男辯稱栽種大麻是供個人使用，否認販賣。警方發現周男從幾株種子開始培植，經不斷移植分株，再利用「水耕法」之方式，發展出大麻工廠規模，並將透天豪宅3、4樓分為「幼苗區」、「成長區」、「花期區」儼然專業大麻種植場。