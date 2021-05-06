「漁順昇168號」漁船鵝鑾鼻西南方擱淺 船上4人下落不明搜救中

琉球籍「漁順昇168號」漁船5日晚間22時在鵝鑾鼻西南方海域8.3浬處觸礁，由於船身半沉，船上4人尚未尋獲，目前相關單位仍在搜尋中。

根據了解，船上有4人，包括陳姓船長，以及兩名台灣船員，還有一名印尼籍船員，目前仍下落不明；琉球籍「漁順昇168號」漁船是尾沿繩釣漁船，噸位38.82噸，編號CT3-6200，昨晚22時06分，漁業電台收到船長通報，船隻在案發海域觸礁，船頭已半沉，狀態緊急。

漁業電台立刻向國搜中心、海巡署通報，但海巡署在晚間23時40分抵達現場，並未尋獲琉球籍「漁順昇168號」漁船；國搜中心也派直升機搜尋，也未發現漁船。

根據漁船通報觸礁地點，位於北緯21度45.416分，東經120度49.513分(鵝鑾鼻西南方8.3海浬)處擱淺，但直到今天清晨仍未發現漁船蹤跡，持續搜救中。

漁業署長張致盛表示，收到通報不到一小時，海巡署就到現場，但並沒有發現求救的船隻，漁業署也請附近漁船幫忙注意，附近有四艘漁船在周邊作業，海巡也在持續進行，很遺憾的是，到中午一點左右也沒有發現船隻，有進一步的消息，會再向外界說明，這是沿近海漁船，距離鵝鑾鼻很近，聽到船難覺得很憂心，漁業署就是負責協調工作，現階段搜救仍持續進行中。