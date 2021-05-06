快訊

街訪全職媽媽有多慘？連去超商喝個飲料都覺得開心

應14天全面停飛？華航清零54名造冊 陳時中否認「半套說」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「漁順昇168號」漁船鵝鑾鼻西南方擱淺 船上4人下落不明搜救中

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導

琉球籍「漁順昇168號」漁船5日晚間22時在鵝鑾鼻西南方海域8.3浬處觸礁，由於船身半沉，船上4人尚未尋獲，目前相關單位仍在搜尋中。

根據了解，船上有4人，包括陳姓船長，以及兩名台灣船員，還有一名印尼籍船員，目前仍下落不明；琉球籍「漁順昇168號」漁船是尾沿繩釣漁船，噸位38.82噸，編號CT3-6200，昨晚22時06分，漁業電台收到船長通報，船隻在案發海域觸礁，船頭已半沉，狀態緊急。

漁業電台立刻向國搜中心、海巡署通報，但海巡署在晚間23時40分抵達現場，並未尋獲琉球籍「漁順昇168號」漁船；國搜中心也派直升機搜尋，也未發現漁船。

根據漁船通報觸礁地點，位於北緯21度45.416分，東經120度49.513分(鵝鑾鼻西南方8.3海浬)處擱淺，但直到今天清晨仍未發現漁船蹤跡，持續搜救中。

漁業署長張致盛表示，收到通報不到一小時，海巡署就到現場，但並沒有發現求救的船隻，漁業署也請附近漁船幫忙注意，附近有四艘漁船在周邊作業，海巡也在持續進行，很遺憾的是，到中午一點左右也沒有發現船隻，有進一步的消息，會再向外界說明，這是沿近海漁船，距離鵝鑾鼻很近，聽到船難覺得很憂心，漁業署就是負責協調工作，現階段搜救仍持續進行中。

琉球籍「漁順昇168號」漁船5日晚間22時在鵝鑾鼻西南方海域8.3浬處觸礁，由於船身半沉，船上4人尚未尋獲，目前相關單位仍在搜尋中。圖／琉球區漁會提供
琉球籍「漁順昇168號」漁船5日晚間22時在鵝鑾鼻西南方海域8.3浬處觸礁，由於船身半沉，船上4人尚未尋獲，目前相關單位仍在搜尋中。圖／琉球區漁會提供
琉球籍「漁順昇168號」漁船5日晚間22時在鵝鑾鼻西南方海域8.3浬處觸礁，由於船身半沉，船上4人尚未尋獲，目前相關單位仍在搜尋中。圖／琉球區漁會提供
琉球籍「漁順昇168號」漁船5日晚間22時在鵝鑾鼻西南方海域8.3浬處觸礁，由於船身半沉，船上4人尚未尋獲，目前相關單位仍在搜尋中。圖／琉球區漁會提供
琉球籍「漁順昇168號」漁船5日晚間22時在鵝鑾鼻西南方海域8.3浬處觸礁，由於船身半沉，船上4人尚未尋獲，目前相關單位仍在搜尋中。圖／琉球區漁會提供
琉球籍「漁順昇168號」漁船5日晚間22時在鵝鑾鼻西南方海域8.3浬處觸礁，由於船身半沉，船上4人尚未尋獲，目前相關單位仍在搜尋中。圖／琉球區漁會提供

海巡署 琉球 直升機

延伸閱讀

台中父子墜橋案父仍失蹤 出動直昇機、空拍機持續搜救

台東小蘭嶼1漁船擱淺 船上11人獲救

影／高美濕地木棧道旁發現侏儒抹香鯨 死亡多時

印尼失聯潛艦氧氣快耗盡 搜救與時間拔河

相關新聞

酒駕撞上國道紅斑馬！他聚會小酌仍開車 酒測0.42送辦

28歲林姓男子今天凌晨3點多，在高雄鳳山區與友人聚會小酌後，開車上國道1號，在北上359.3公里處時，追撞國道警察巡邏車...

漁船觸礁沉沒 4人失蹤

屏東琉球籍「漁順昇一六八號」漁船前天到南部海域作業，深夜在鵝鑾鼻西南方七星岩海域觸礁，陳姓船長在船艙半沉之際向高雄漁業電...

廣角鏡／蘇花改首起死亡車禍 2工人重傷不治

五十一歲林姓男子昨天下午駕駛曳引車，行經宜蘭縣蘇澳鎮台九線北上一○五點五公里處，追撞公路總局委外執行橋梁防眩板修復工程的...

國三土城段公車大貨車連環撞一女送醫 封閉四線道釀大塞車

今天上午8時許，國道三號北上44.8公里處，一輛聯結車、大貨車、公車和2輛轎車發生連環追撞，聯結車上的2個汙水槽被撞到滾...

竹市監警聯合查獲違法白牌車 罰10萬元、吊照4個月

白牌車暗藏乘車風險，新竹市監理站與新竹市警察局交通隊組成監警聯合稽查小組，昨根據民眾舉報可疑白牌車輛，在市區成功攔查到1...

提前知道香港大樂透開獎號碼？ 熟女網交下注被騙70萬

桃園市王姓女子上網交友，結識自稱任職澳門娛樂公司李姓男子，李宣稱可提前知道香港大樂透開獎號碼，邀約下注，王女匯款有去無回...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。