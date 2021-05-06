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以假帳號虛賣名牌包 「桃園林俊傑」騙錢竟是為手遊傳說對決練等
24歲的劉姓男子截取他人圖片，在臉書設假帳號虛賣名牌包，約半年來向賣家騙走約25萬元。高雄警方查獲他，竟查出他沈迷「傳說對決」手遊，涉嫌騙錢用來雇請網路遊戲工作室人員幫他練等，3個月將段位提升到「永恆傳說」等級，令員警傻眼。
據了解，家住桃園的劉姓男子在臉書上設假帳號，以「桃園林俊傑」、「劉周周」、「周子洋」、「Xin」及「王奕芸」等暱稱，截取網路名牌包的圖片，對外聲稱以對折的價格賣名牌包，直到買家上鉤，他便要買家把錢匯到網路遊戲工作室的銀行帳戶，並向遊戲工作室稱是代練等級的代價，或從中獲取遊戲平台的儲值金。
購買名牌包的買家匯款後，卻一直沒收到包包，發覺劉一再以各種理由不出貨，認為受騙，才向警方報案。高雄市刑警大隊偵五隊5月2日在桃園楊梅，逮捕劉姓男子，劉才說出為了練手遊等級，假賣名牌包向網騙錢。
據調查，劉姓男子玩手遊「傳說對決」，提升不了段位，想花錢找人代練等級，但沒工作又沒有錢，才想花招詐騙網友，不但買家受騙，網路遊戲工作室的收款帳戶，也被誤為是詐騙集團的人頭 帳戶，遭列為警示帳戶。
據警方清查，共有15人受騙，受騙金額近25萬元，警方依詐欺罪嫌將他移送法辦，經檢察官聲押獲准。
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