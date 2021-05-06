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毒鴛鴦逃亡13年 遭逮求警：再看孩子一眼

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導

62歲施姓男子和60歲高姓妻子是毒品通緝犯，2人為了躲避追緝，帶著4名子女四處藏匿，桃園市中壢警分局循線埋伏，昨日下午在2人位在桃園區的住處逮捕這對毒鴛鴦，全案依違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。

警方調查，夫妻戶籍地位在台南市，施男逃亡4年，高女則逃亡13年，2人同為毒品通緝犯，皆因未到案遭法院通緝。夫妻倆化名度日，居無定所，每隔一段時間就帶著4個孩子搬家，而4個孩子現在都成年，分別是38歲、36歲、30歲和23歲。

中壢警分局自強派出所員警日前獲報施男在桃園出沒，循線追緝，昨日下午4點，在夫妻位於桃園區永安路的住處門口逮捕高女，隨後再逮捕下樓的施男。

夫妻被盤查時沒有抵抗、一臉淡定，高女一度謊報親友身分證號碼，稱警方抓錯人，但警方使用人臉辨識系統（M-POLICE）查詢，當場戳破謊言，高女只能低頭默認不語。

過了不久，施男下樓也栽在警方手裡，施男被逮後，在警方陪同下上樓攜帶藥物，並和獨自待在客廳的孫女道別，結束奔波逃亡的日子。

62歲施姓男子和60歲高姓妻子是毒品通緝犯，桃園市中壢警分局循線埋伏，昨日下午在2人位在桃園區的住處逮捕這對毒鴛鴦，全案依違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。記者朱冠諭／翻攝
62歲施姓男子和60歲高姓妻子是毒品通緝犯，桃園市中壢警分局循線埋伏，昨日下午在2人位在桃園區的住處逮捕這對毒鴛鴦，全案依違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。記者朱冠諭／翻攝

毒品 通緝

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