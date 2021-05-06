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PO文雞排店遭外送員包圍「還亮槍」 警方澄清：未發現

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

18歲王姓雞排店員因訂單等候問題，在昨天凌晨1時許與2名熊貓外送員發生糾紛，現場因有多名外送員在等單，狀似店家被熊貓外送員包圍，場面浩大被民眾拍下上傳網路，稱「據傳店員還亮槍」。警方澄清，表示經獲報後到場了解，並未發現持槍情形，雙方也已言和。

一名網友昨天在臉書「爆怨2公社」社團貼文，指稱新北市三重一間雞排店晚班店員常刁難熊貓（Foodpanda)外送員，引起昨天凌晨店家被熊貓外送員包圍的景象，更稱「據傳店員還亮槍」，並傳上拍下現場的畫面，只見多名外送員聚集，另有多名警察到場處理。

貼文一出引起熱議，三重警方針對此事澄清，表示當時案發經過為王男因訂單等候問題，與當時在場準備領餐的孫姓（57歲）發生口角，孫姓外送員找來同樣也是外送員的鄭姓（27歲）友人讚聲，三個人吵成一團，經警方到場處理，將人帶回派出所了解，並通知王男父母到所。

警方表示，案發當下經警方居中協調下，雙方已握手言和，並未有亮槍情形；當時其他外送員在場，是等候訂單，並非協助包圍店家助勢。

民眾拍下當時一群熊貓外送員在場，警方介入處理的畫面。記者柯毓庭／擷取自臉書社團《爆廢2公社》
民眾拍下當時一群熊貓外送員在場，警方介入處理的畫面。記者柯毓庭／擷取自臉書社團《爆廢2公社》
民眾PO網指稱雞排店被外送員包圍，店家還亮槍，經警方澄清僅是兩名外送員與店家起口角，且未有亮槍一事。記者柯毓庭／擷取自臉書社團《爆廢2公社》
民眾PO網指稱雞排店被外送員包圍，店家還亮槍，經警方澄清僅是兩名外送員與店家起口角，且未有亮槍一事。記者柯毓庭／擷取自臉書社團《爆廢2公社》

外送員 foodpanda

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