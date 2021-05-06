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酒後騎電動滑板車還逆向行駛 男為閃機車自摔命危

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

58歲劉男昨天晚上11時許酒後駕駛電動滑板車上路逆向行駛，為閃避直行機車張女自摔倒地後重傷送醫，目前仍在急救、有生命危險。因酒後駕駛電動滑板車仍屬違規，警方依道路交通處罰條例開出罰單，並依公共危險罪嫌函送。

昨晚11時許，劉男喝的醉醺醺，從家中騎著電動滑板車在九芎街90巷行駛往光華路方向，此時20歲張女自巷弄竄出騎到90巷上往九芎街方向，劉男卻疑似沒看到她，突然左轉逆向騎到張女前方，十分相近才發現張女，並為閃避而自摔，造成頭部重創出血，送三重醫院有生命危險，目前仍在急救。

警方到場，抽血測驗發現劉男酒測值高達1.38mg/L，依公共危險罪嫌函送偵辦，另由於道路交通處罰條例32之1條規定，電動滑板車不得行駛道路上，開出1200元以上、3600元以下的罰單。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

劉男逆向而行，為閃避張女自摔，重傷昏迷。記者柯毓庭／翻攝
劉男逆向而行，為閃避張女自摔，重傷昏迷。記者柯毓庭／翻攝

罰單 酒測

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