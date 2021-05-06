夫妻吵架太太負氣吃藥後開車外出 警緊急尋獲還有插曲
台南市新營區20多歲林姓女子因與丈夫吵架後，服用安眠藥便開車離家不知去向，老公緊急通報警方協尋，經手機定位發現在白河區。白河分局警員吳季諭及黃昆智獲報後立即在轄區進行搜尋，火速的在20分鐘內即在公園暗處尋獲女子，經通知丈夫到場後平安返家。
白河派出所警員吳季諭及黃昆智3日晚間11時接獲勤務指揮中心通報，新營區林姓女子跟丈夫吵架後，服了安眠藥便開車離家不知去向，報案請求緊急協尋。吳、黃2員立即根據手機定位，在轄區可能處所來回搜尋，火速在20分鐘內即在白河區二號公園往關子嶺道路發現林女車輛。林女正坐在駕駛座，情緒極不穩定，警方再三婉言相勸，心急如焚的先生也趕到，她才終卸下心防與先生一同返家。
後續有段插曲，原來當晚林女將車輛停放原處由丈夫載回，隔天夫妻倆因找不到停車位置，偕同至派出所再遇到當時處理的警員黃昆智，黃員見到兩夫妻已忘記前一晚的不愉快，歡喜恩愛親密互動，親自帶前停車處所取車，林女的先生對員警火速尋獲妻子及陪同尋車的貼心服務，表達再三之感謝，並與員警歡喜留影。
白河分局表示，黃員及吳員能秉持同理心，積極搜尋搶救，即時避免家庭憾事之發生，提醒民眾如有情緒不佳時，可尋各項管道求助，如生命線協談專線：1995、張老師專線：1980或自殺防治諮詢安心專線0800-788995均可提供適度之服務。
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