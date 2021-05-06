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青年駕駛打瞌睡！清晨失控撞路旁大卡車 滿臉鮮血送醫

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導

嘉義蔡姓駕駛今天清晨駕車，行經嘉義市大同路與玉山路口，疑疲累、經神狀況不佳，失控撞上路旁資源回收家具的大貨車，蔡男自小客前擋風玻璃破碎、車頭全毀，消防員到場將蔡救出，意識清楚、頭部撕裂傷、滿臉鮮血，送醫急救中，確切肇事原因警方調查中。

嘉義市消防局今天清晨5時許獲報，大同路與玉山路口發生車禍，德安分隊救護車，救護人員抵達現場發現，1輛自小客車疑高速撞擊停路邊正在工作的資源回收車，卡車操作司機無大礙，但21歲自小客車蔡姓駕駛，滿臉鮮血，表示頭痛、頭暈，救護人員清洗傷口、包紮止血後，立即送往嘉義榮民醫院急救。

蔡男向救護員表示，近日生活忙碌，為照顧家人來回奔波，導致駕車精神狀況不佳，當時行經該路口時，因為疲累、睡意興起，才會失控撞到路邊大貨車。

「清晨被撞擊聲嚇一跳！」卡車司機直言，當時正操作機械式大貨車，在路旁執行資源回收家具作業，卡車左後側突然被蔡男車輛撞擊，蔡卡在駕駛座、滿臉鮮血，立即報警，直言還好當時沒站車旁，否則真的不堪設想。

資源回收家具的大貨車停在路旁作業，卡車左後側突然被蔡男車輛撞擊。圖／讀者提供
資源回收家具的大貨車停在路旁作業，卡車左後側突然被蔡男車輛撞擊。圖／讀者提供
蔡男向救護員表示，精神狀況不佳，當時行經該路口時，因為疲累才會失控撞到路邊大貨車。圖／讀者提供
蔡男向救護員表示，精神狀況不佳，當時行經該路口時，因為疲累才會失控撞到路邊大貨車。圖／讀者提供
資源回收家具的大貨車停在路旁作業，卡車左後側突然被蔡男車輛撞擊。圖／讀者提供
資源回收家具的大貨車停在路旁作業，卡車左後側突然被蔡男車輛撞擊。圖／讀者提供

嘉義 資源回收 玉山

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