成功站貨車今調車擠壞轉轍器 台鐵：非出軌也不是脫軌

台鐵成功站今天上午9時35分驚傳疑似貨物列車出軌事故。台中運務段長蘇鎮霖說明，第7142次貨物列車在成功站調車時，因操作不慎，擠壞東主正線19號電鎖轉轍器，該列車停在現場等候國家運輸安全委員會調查後，才能搶修，此事故沒有旅客傷亡，也沒有影響車次誤點。

蘇鎮霖說明，此事件初步研判不是「出軌」，而是擠壞，輪子都還在軌道上，其中一個軸是懸空，並非出軌、也不是脫軌，出軌是輪子掉到地上。

台鐵上個月9日普悠瑪列車，行經成功、新烏日站之間、東正線成功東路平交道發生碰撞事故，現場一人當場死亡，今天再傳一貨物列車在成功站東主正線出軌。

台鐵說明，今天上午9時35分，第7142次貨物列車在成功站東主正線19號電鎖轉轍器附近，調車時機車(R115)一軸出軌，計畫由彰化機務段開出搶修車，成功站上、下行列車以3、4、5股行車，台鐵詭成立二級緊急應變中心，請加強播音以服務旅客。

蘇鎮霖說明，成功站有2、3、4、5股道，這次事件受影響的是2股道，上、下行列車以3、4、5股行車，沒有造成列車車晚點的狀況。此事件非出軌事故，經初步確認為擠壞19號轉轍器，調整即可，事故原因台鐵局運安處已啟動調查。

台鐵說明指出，第一時間資訊顯示有出軌，但根據相關人員到現場了解後，確認貨物列車有擠岔(轉轍器)，但車輪還在鋼軌上，等運安會到場確認後，就可以將貨物列車拖離，預計最快中午左右就可以恢復行車。 台鐵成功站第7142次貨物列車在成功站調車時，擠壞東主正線19號電鎖轉轍器，該列車停在現場等候國家運輸安全委員會調查。記者趙容萱／攝影 台鐵成功站第7142次貨物列車在成功站調車時，擠壞東主正線19號電鎖轉轍器，該列車停在現場等候國家運輸安全委員會調查。記者趙容萱／攝影 台鐵成功站第7142次貨物列車在成功站調車時，擠壞東主正線19號電鎖轉轍器，該列車停在現場等候國家運輸安全委員會調查。記者趙容萱／攝影 台鐵成功站第7142次貨物列車在成功站調車時，擠壞東主正線19號電鎖轉轍器。記者趙容萱／攝

台鐵成功站第7142次貨物列車在成功站調車時，擠壞東主正線19號電鎖轉轍器。記者趙容萱／攝