擲蟑螂襲雙北警局長 遭潑蟑餐廳今暫停營業

台北市大安區臥龍義警中隊長昨交接餐敘，北市警察局長陳嘉昌等現場近700人與會，卻遭歹徒潑千隻蟑螂。北市衛生局指出，此案業者若要營業當天就會清潔，不會主動稽查；北市環保局說，目前已在餐廳周圍噴藥消毒；鉅星匯國際宴會廳昨晚遭潑蟑螂後，今日暫停營業。

鉅星匯國際宴會廳二樓，昨晚遭潑千隻蟑螂，衛生局食品藥物管理科長陳怡婷表示，針對宴席餐桌市府都有年度專案，進行一定頻率的稽查，此案業者遇到這樣的情況，若還想要營業，當天就會清理，不會置之不理。

陳怡婷說，業者平時都會做病媒防治措施；但在進行專案稽查時，第一，會稽查是否有病媒出現在供應的菜餚裡，若食物出現異物，可以違反食安法第15條處6萬至2億元。

第二，沒有病媒出現在營業場所，不直接造成食安危害；若有病媒出現，會依據食安法第8條要求限期改善，要求業者找消毒公司或是自行消毒。

限期過後再次稽查，看是否有病媒（蟑螂、老鼠等）出沒，或是痕跡（屍體、糞便），若還稽查到可處6萬至2億元；而遭潑蟑螂的鉅星匯國際宴會廳今日暫停營業。