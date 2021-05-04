乾旱期潛入國宅開閥洩水 土耳其籍怪客遭逮送辦

日前國內乾旱嚴重，33歲土耳其籍男子卻出現在台北市西寧國宅破壞住戶及公共物品，還跑到樓頂打開水閥漏水，經樓管報警，警方上月底循線查獲該男，他拒不坦承犯案，但比對犯嫌特徵確定就是該男涉案，警方詢後依毀損罪嫌將其送辦。

據西寧國宅樓管張貼的告示顯示，土耳其籍H姓男子每日都到國宅內破壞公共物品和住戶財產，非但毀損多支社區監視器，還到國宅樓頂開啟水閥，造成大量水源流失。轄區西門町派出所4月27日中午接獲民眾報案，循線追查後，4月30日晚上發現H男竟出現在西寧國宅管理室旁邊。