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乾旱期潛入國宅開閥洩水 土耳其籍怪客遭逮送辦
日前國內乾旱嚴重，33歲土耳其籍男子卻出現在台北市西寧國宅破壞住戶及公共物品，還跑到樓頂打開水閥漏水，經樓管報警，警方上月底循線查獲該男，他拒不坦承犯案，但比對犯嫌特徵確定就是該男涉案，警方詢後依毀損罪嫌將其送辦。
據西寧國宅樓管張貼的告示顯示，土耳其籍H姓男子每日都到國宅內破壞公共物品和住戶財產，非但毀損多支社區監視器，還到國宅樓頂開啟水閥，造成大量水源流失。轄區西門町派出所4月27日中午接獲民眾報案，循線追查後，4月30日晚上發現H男竟出現在西寧國宅管理室旁邊。
當時西裝筆挺的H男，身上散發異味，隨員警返所說明，他拒不承認涉案，但因符合各項犯嫌特徵，目擊者指證歷歷，警詢後將其依法送辦。警方呼籲，鄰里之間應發揮守望相助精神，遇到可疑人事物應提高警覺，通知警方到場協助。
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