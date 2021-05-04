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乾旱期潛入國宅開閥洩水 土耳其籍怪客遭逮送辦

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

日前國內乾旱嚴重，33歲土耳其籍男子卻出現在台北市西寧國宅破壞住戶及公共物品，還跑到樓頂打開水閥漏水，經樓管報警，警方上月底循線查獲該男，他拒不坦承犯案，但比對犯嫌特徵確定就是該男涉案，警方詢後依毀損罪嫌將其送辦。

據西寧國宅樓管張貼的告示顯示，土耳其籍H姓男子每日都到國宅內破壞公共物品和住戶財產，非但毀損多支社區監視器，還到國宅樓頂開啟水閥，造成大量水源流失。轄區西門町派出所4月27日中午接獲民眾報案，循線追查後，4月30日晚上發現H男竟出現在西寧國宅管理室旁邊。

當時西裝筆挺的H男，身上散發異味，隨員警返所說明，他拒不承認涉案，但因符合各項犯嫌特徵，目擊者指證歷歷，警詢後將其依法送辦。警方呼籲，鄰里之間應發揮守望相助精神，遇到可疑人事物應提高警覺，通知警方到場協助。

西寧國宅管理人員張貼告示提醒住戶注意H男行蹤。記者李隆揆／翻攝
西寧國宅管理人員張貼告示提醒住戶注意H男行蹤。記者李隆揆／翻攝
西寧國宅管理人員張貼告示提醒住戶注意H男行蹤。記者李隆揆／翻攝
西寧國宅管理人員張貼告示提醒住戶注意H男行蹤。記者李隆揆／翻攝

國宅 土耳其

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