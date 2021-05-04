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瓦斯工拿錢不辦事還耍賴 客戶當街拿棍揍人驚動警
新北市捷運淡水站前商圈，昨天下午有1名男子當街拿木棍凶狠打人，驚動許多路人圍觀，恰巧警方巡邏經過立刻上前制止，原來是債務糾紛不期而遇釀成衝突，員警隨後將人帶回派出所釐清案情。
據了解，37歲陳姓男子日前請43歲高姓瓦斯工人，幫忙到家中安裝熱水器，連工帶料預付4千多元，但高男拿了錢之後，卻遲遲不辦事。陳男大為不滿，要求乾脆退錢，沒想到高男卻拖拖拉拉「分期付款」，每次只還個500、1000元，令陳男更加生氣。
昨天傍晚5時許，2人在捷運淡水站對面的大都會廣場前不期而遇，陳男再度催討債務，見高男推拖，一氣之下隨手拾起路邊的木棍，朝高男身上猛烈敲打，造成高男雙手擦挫傷。
員警恰巧巡邏經過，見狀立刻上前制止，將2人帶回釐清，瓦斯工高男對客戶陳男提出傷害告訴，警方依法受理函送士林地檢署偵辦。
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