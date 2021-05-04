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兒以輪椅推老母至公園棄屍 檢屢傳不到已發布拘提
台中市民李姓男子3月間深夜，以輪椅推年邁母親陳婦至麻園頭兒童公園溜滑梯平台疑棄屍，李男向警坦承以輪椅載母親陳婦至公園，但對陳婦被以輪椅載到公園是生是死？為何會獨自離去，交代不清楚，經檢察官多次傳喚未到案，檢察官為了釐清疑點，日前已對李男發布拘提，並希望他主動到案說明。
3月23日清晨，民眾在台中市西區麻園頭兒童公園溜滑梯平台上，發現85歲的陳姓老婦已死亡，向轄區台中市警一分局報案，因死者身上無任何證件，檢警先依無名屍處理，檢察官相驗遺體，發現死者身體無外傷，指示法醫抽血，送法醫研究所化驗有無毒物、藥物反應。
檢察官指揮警方查死者身分，市警一分局民權派出所調閱多處路口監視器畫面，3月30日查出陳婦的兒子李男（54歲）於3月22日深夜以輪椅推母親陳婦至附近的麻園頭兒童公園溜滑梯平台棄屍，但他為何會將年邁母親棄屍在該處？為何獨自離去？有著不少疑點。
據了解，警方於3月30日晚間通知李男到案說明，他起先表示以輪椅載母親到麻園頭兒童公園散步，當時母親有生命跡象，後來改稱母親在家時就已死亡，才以輪椅推母親至公園，說法前後反覆。
但檢察官傳李男複訊未到案，經數次傳喚後，李男皆未到案，因此檢察官於日前發拘票拘提，並希望李男主動到案說明，以釐清本案疑點。
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