快訊

法官缺乏社會經驗真好騙？解析「賽鴿案」判決重點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

兒以輪椅推老母至公園棄屍 檢屢傳不到已發布拘提

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市民李姓男子3月間深夜，以輪椅推年邁母親陳婦至麻園頭兒童公園溜滑梯平台疑棄屍，李男向警坦承以輪椅載母親陳婦至公園，但對陳婦被以輪椅載到公園是生是死？為何會獨自離去，交代不清楚，經檢察官多次傳喚未到案，檢察官為了釐清疑點，日前已對李男發布拘提，並希望他主動到案說明。

3月23日清晨，民眾在台中市西區麻園頭兒童公園溜滑梯平台上，發現85歲的陳姓老婦已死亡，向轄區台中市警一分局報案，因死者身上無任何證件，檢警先依無名屍處理，檢察官相驗遺體，發現死者身體無外傷，指示法醫抽血，送法醫研究所化驗有無毒物、藥物反應。

檢察官指揮警方查死者身分，市警一分局民權派出所調閱多處路口監視器畫面，3月30日查出陳婦的兒子李男（54歲）於3月22日深夜以輪椅推母親陳婦至附近的麻園頭兒童公園溜滑梯平台棄屍，但他為何會將年邁母親棄屍在該處？為何獨自離去？有著不少疑點。

據了解，警方於3月30日晚間通知李男到案說明，他起先表示以輪椅載母親到麻園頭兒童公園散步，當時母親有生命跡象，後來改稱母親在家時就已死亡，才以輪椅推母親至公園，說法前後反覆。

但檢察官傳李男複訊未到案，經數次傳喚後，李男皆未到案，因此檢察官於日前發拘票拘提，並希望李男主動到案說明，以釐清本案疑點。

獨自照顧85歲年邁母親的李男，以輪椅推母親陳婦至中市西區麻園頭兒童公園溜滑梯平台疑棄屍，檢察官已對李男發布拘提，以釐清本案疑點。圖／本報資料照
獨自照顧85歲年邁母親的李男，以輪椅推母親陳婦至中市西區麻園頭兒童公園溜滑梯平台疑棄屍，檢察官已對李男發布拘提，以釐清本案疑點。圖／本報資料照
獨自照顧85歲年邁母親的李男，以輪椅推母親陳婦至中市西區麻園頭兒童公園溜滑梯平台疑棄屍，檢察官已對李男發布拘提，以釐清本案疑點。圖／本報資料照
獨自照顧85歲年邁母親的李男，以輪椅推母親陳婦至中市西區麻園頭兒童公園溜滑梯平台疑棄屍，檢察官已對李男發布拘提，以釐清本案疑點。圖／本報資料照

溜滑梯 棄屍

延伸閱讀

想當老師卡關…雙碩士殘疾女：我只是坐輪椅 腦子沒壞

布萊德彼特健康變差、體力衰弱 都是裘莉害的？

影／身障男參加地板滾球比賽 遇輪椅沒電遇暖警來助

影／她出車禍頸椎受傷剩頭能動 靠克難器材躺床繼續畫

相關新聞

獨／中橫3死遺書藏密碼！疑從知名社群平台心情版搭上線

台中市和平區中橫公路在上月底，有3名男女在轎車燒炭尋短意外，其中一名是警官，不過因三人分住不同地點，生活也無交集，三人為...

影／屏東酒駕男肇事竟落跑 父帶返醉兒面對事實

屏東縣佳冬鄉林姓男子昨天傍晚酒後開車返家，快到家時撞上右側路旁的轎車，車輛反彈翻覆再撞上對向車道的中年機車女騎士，警方據...

影/義警餐會撒千隻櫻桃紅蟑螂 2嫌匆匆逃逸畫面曝光

大安義警大隊臥龍中隊昨晚在中山區鉅星會餐廳舉辦餐會，雙北警局長陳嘉昌、黃宗仁等警界高層都出席，昨晚黃宗仁先離開後，2名男...

影／無敵風火輪？百萬休旅車自撞 360度狂翻！

高雄市三民區日前有一輛百萬休旅車，在路上開到一半突然自撞分隔島，導致連續360翻車、嚴重車禍。一名路過的外送員見狀，立刻...

兒以輪椅推老母至公園棄屍 檢屢傳不到已發布拘提

台中市民李姓男子3月間深夜，以輪椅推年邁母親陳婦至麻園頭兒童公園溜滑梯平台疑棄屍，李男向警坦承以輪椅載母親陳婦至公園，但...

特斯拉基隆東岸高架被追撞 車尾毀了女駕駛警車送醫

國道1號基隆出大業隧道出口，東岸高架橋往市區方向，今天上午7點多發生6車追撞事故，近9點交通已恢復通行。警方調查，其中倒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。