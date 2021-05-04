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法官缺乏社會經驗真好騙？解析「賽鴿案」判決重點

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特斯拉基隆東岸高架被追撞 車尾毀了女駕駛警車送醫

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

國道1號基隆出大業隧道出口，東岸高架橋往市區方向，今天上午7點多發生6車追撞事故，近9點交通已恢復通行。警方調查，其中倒數第二輛車是一輛特斯拉，車尾被小貨撞追受損凹陷，女駕駛因背痛由警車送醫。

警方調查，6輛車連環車禍後只剩單線通車，因值上班尖峰時間，造成交通大打結，警方疏導交通，到8點半都還在塞，不少人急著上班，擔心遲到，急得如熱鍋上螞蟻。近9點交通現場已排除，恢復車行順暢。

交通隊多輛警車到場處理，警方到場採證釐清肇事責任，初判是因前方車輛遇紅燈停車，最後方一輛小貨車煞車不及，往前追撞一輛特斯拉，特斯拉再往前推撞前方汽車，一輛推推一輛，受損都還算輕微。

警方說，特斯拉的車尾整個小貨車車頭撞凹進去，受損頗為嚴重，車頭再推撞前車，受損較輕。特斯拉是一名女駕駛，在事故處理後，因北痛由交通隊送到醫院，其他人都沒有送醫。

特斯拉基隆東岸高架被追撞，車尾毀了女駕駛警車送醫。記者游明煌／攝影
特斯拉基隆東岸高架被追撞，車尾毀了女駕駛警車送醫。記者游明煌／攝影

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