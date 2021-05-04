獨／中橫3死遺書藏密碼！疑從知名社群平台心情版搭上線

台中市和平區中橫公路在上月底，有3名男女在轎車燒炭尋短意外，其中一名是警官，不過因三人分住不同地點，生活也無交集，三人為何會聚集尋短？有媒體報導，三人都是從自殺網站取得聯繫，不過因死者遺書寫有密碼，經警方連日解析手機資料後，排除三人是從自殺網站取得聯繫的可能性，研判是從知名社群平台D站的心情版，取得聯繫方式後，才相約同行。

台中市和平區中橫公路產業道路在上月25日被人發現，林姓女子（29歲）、張姓（28歲）、黃姓男子（25歲）在一輛轎車內無呼吸心跳，其中只剩張仍有生命跡象，但送醫仍不治，經檢警初步調查，三人都是透過手機通訊軟體聯繫後，相約行動，經相驗後，確認三人死因為一氧化碳中毒致死，檢方、法醫認為無解剖必要，排除外力介入可能，遺體發還家屬辦理後事。

不過因三人分別來自台中、彰化、高雄，生活圈並無交集，如何搭上線，引發媒體關注，有媒體報導稱，三人都是從自殺網站取得聯繫，消息一出後，引發台中地檢署重視，要求警方透過相關的證據查明。

據查，林姓、黃姓死者二人，都有留下遺書，遺書內大多寫到對生活的挫折、對家人的抱歉、以及對未來沒有希望的內容，林女的遺書放在手機套內，而黃的遺書放在口袋內，根據遺書內與現場的跡證發現，兩人都是在尋短前，才在轎車內寫下遺書，而張則未寫有遺書。

另外，檢警也發現，林女、黃二人都有在遺書內寫下手機密碼，警方經連日解析手機內所有內容後，發現若三人是透過自殺網站搭上線，一定會留下相關瀏覽紀錄，可供調查，但經調查後，並無此情形。

檢警調查，其中一名死者，有瀏覽知名社群平台D站心情版的紀錄，且該瀏覽的內文，是有關抒發對生活的不滿，萌生尋短念頭的相關內容，雖然說該網站的版規，限制網友在文章內留下個人手機、通訊軟體帳號等個資，不排除死者有留下相關手機、通訊軟體帳號資訊，讓三人搭上線的可能性，但可排除三人從特定自殺網站取得聯繫的可能性。

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