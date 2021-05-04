影／屏東酒駕男肇事竟落跑 父帶返醉兒面對事實

屏東縣佳冬鄉林姓男子昨天傍晚酒後開車返家，快到家時撞上右側路旁的轎車，車輛反彈翻覆再撞上對向車道的中年機車女騎士，警方據報到場女騎士送醫，卻不見駕駛人影，林姓男子父親剛好出來查看，驚見兒子的轎車四輪朝天壓在機車上，返家將渾身酒氣的兒子帶回現場面對事實，酒測值高達1.38，林也由警方戒護就醫，待傷勢穩定後依公共危險肇事逃逸罪嫌移送檢方偵辦。

警方調查，佳冬鄉玉光街與中山路口昨天下午發生轎車與機車交通事故，29歲的林姓男子駕白色轎車沿玉光街西往東行駛，先撞擊停放路旁的轎車，翻覆時再撞擊對向駛來的60歲董姓女機車騎士，造成腿部骨折，整輛車翻覆壓在機車上，肇事的林姓駕駛不久由父親帶返現場，檢測呼氣酒精濃度值1.38。

車禍發生後，附近居民紛紛出來查看，警方據報到場處理，卻不見肇事駕駛人影，居民氣得大罵不負賣任、沒良心；林姓男子的住家就在附近，他的父親第一時間也出來查看，驚見兒子的轎車四輪朝天壓在機車上，隨即返家將渾身酒氣的兒子帶回現場，厲聲斥責要誠實面對刑罰和民事賠償。

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