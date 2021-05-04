通槍條有妙用！暖警趴水溝洞口 勾回男子祖傳三代戒指

通槍條有妙用！暖警趴水溝洞口找回男子祖傳三代戒指。圖／警方提供

基隆市一名男子把祖傳三代的戒指不慎掉落水溝，因水溝蓋太厚重無法開啟求助警方，第二分局信義派出所長徐紹文不畏路面高溫趴在水溝洞口，發現戒指卡在水溝深處，無法徒手搆到，請同仁將清槍用的通槍條送到現場，小心翼翼地將戒指從水溝內勾出，讓失主好開心。

5月2日中午12時，一名男子心急如焚跑到信義派出所，著急地向警方求助，他說，到信義市場買完東西後，牽機車準備離開，但戴在手指上的戒指被機車勾到，沒想到滾進水溝內，他來不及攔。

男子想抬起水溝，但因水溝蓋厚重，且水溝深度達1公尺多無法取出戒指，請求警方幫忙想辦法，他說戒指是祖傳三代的，非常珍貴。

信義派出所所長徐紹文說，他立即到現場察看，用力先把水溝蓋抬起後，當時值正中午，太陽很大，地面被曬到發燙，他不畏路面高溫趴在水溝洞探看，發現戒指卡在水溝深處，無法徒手搆得，他靈機一動，認為清槍用的通槍條應可派上用場，便請派出所同仁將通槍條送至現場。

徐紹文小心翼翼地把通槍條伸進去，將戒指從水溝內勾出，男子看到戒指出來很是感動，對於警察積極協助深表感謝，還辛苦趴地速個人都探進水溝內，讓他很感動。