聽新聞
test
0:00 / 0:00
通槍條有妙用！暖警趴水溝洞口 勾回男子祖傳三代戒指
基隆市一名男子把祖傳三代的戒指不慎掉落水溝，因水溝蓋太厚重無法開啟求助警方，第二分局信義派出所長徐紹文不畏路面高溫趴在水溝洞口，發現戒指卡在水溝深處，無法徒手搆到，請同仁將清槍用的通槍條送到現場，小心翼翼地將戒指從水溝內勾出，讓失主好開心。
5月2日中午12時，一名男子心急如焚跑到信義派出所，著急地向警方求助，他說，到信義市場買完東西後，牽機車準備離開，但戴在手指上的戒指被機車勾到，沒想到滾進水溝內，他來不及攔。
男子想抬起水溝，但因水溝蓋厚重，且水溝深度達1公尺多無法取出戒指，請求警方幫忙想辦法，他說戒指是祖傳三代的，非常珍貴。
信義派出所所長徐紹文說，他立即到現場察看，用力先把水溝蓋抬起後，當時值正中午，太陽很大，地面被曬到發燙，他不畏路面高溫趴在水溝洞探看，發現戒指卡在水溝深處，無法徒手搆得，他靈機一動，認為清槍用的通槍條應可派上用場，便請派出所同仁將通槍條送至現場。
徐紹文小心翼翼地把通槍條伸進去，將戒指從水溝內勾出，男子看到戒指出來很是感動，對於警察積極協助深表感謝，還辛苦趴地速個人都探進水溝內，讓他很感動。
第二分局提醒民眾若攜帶重要物件或貴重物品，務必收妥避免疏漏而遺落，造成自身困擾。警方能以同理心積極處理，為民服務很值嘉許。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言