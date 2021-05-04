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法國男網友急需錢周轉 台南寂寞芳心女險被騙

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導

「親愛的。我急需要一筆錢周轉應急，請幫幫我。」梁姓中年女子經由網路認識自稱法國人的男子，互相加LINE後日久生情，男方昨天請梁匯款1500美金救急，梁信以為真到銀行要匯款，行員警覺有異報警方及時攔阻。

台南市警二分局博愛派出所，昨天下午3點56分接獲，中西區忠義路銀行黃姓襄理報案，梁姓女子(55歲)欲匯款美金1500元，約新台幣4萬5000元至國外帳號 ，援助在通訊軟體Line認識法國友人，因情節內容感覺有遭詐騙情事，馬上通報博愛所線上巡邏警員王品淞、張智傑迅速前往了解。

過程中梁女不覺遭詐騙，經警方在網路上搜循法國男友人照片，發現是美國現任官員的照片被盜用，研判是網路交友詐騙，關懷提問並與行員解說詐騙案例後，梁女始發現為詐騙手法，打消匯款念頭，保住辛苦積蓄。

梁女遭到網路電信詐騙，經警員和銀行行員及時攔阻。圖／讀者提供
梁女遭到網路電信詐騙，經警員和銀行行員及時攔阻。圖／讀者提供

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