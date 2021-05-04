影／高雄KTV砸店有人濺血 警通報沒講清119登記路倒

張姓男子今天凌晨與朋友吳姓男子到常光顧的KTV消費，吳酒後找不到鑰匙發脾氣，張竟動怒涉嫌砸毀KTV玻璃門。警方據報逮捕張以後，他的吳姓朋友卻在店內不慎滑倒，指頭受傷滴血，現場警方輾轉通報119派救護車，但通報內容不清，消防局誤以為「路倒」，救護人員趕到場才發現KTV遇砸。

高雄市警仁武分局今天上午對外貼出事發影像，澄清受傷的吳姓男子並非被打受傷，而是走路滑倒，而且吳在接受救護員檢傷包紮時，也一再稱「我是跌倒滑倒的」。

據了解，涉嫌砸店的張姓男子（42歲）是高雄市鳥松區神農路案發這家KTV的前老闆，與目前的老闆已是多年老友，頂讓KTV後仍經常去消費。

今天凌晨2點50分許，張與吳姓朋友（54歲）在KTV喝酒後，吳準備回家卻找不到自己車鑰匙，到櫃台詢問服務生及經理，仍沒找到鑰匙，張發脾氣，在店外小便後，拿花盆砸KTV門面，後來又進KTV拿茶几上的菸灰缸等物品，猛砸店家玻璃櫃及酒瓶，現場散落玻璃碎片，櫃台陳姓女會計的左手臂也遭碎玻璃濺傷。

警方據報， 馬上趕到KTV，逮捕滋事的張姓男子，當時吳在店內正準備出門時滑倒，左拇指受傷滴血，他走到門口，員警才幫他通報119，並依傷害及毀損罪嫌查辦張。不過，事後KTV老闆不打算對張提告。