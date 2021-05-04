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影／高雄凌晨砸KTV2傷竟變路倒案？仁武警否認隱匿案情
高雄市鳥松區神農路一家KTV今天凌晨遭吳姓酒客砸店，造成同行的另名張姓友人及店員受傷，但報請消防分隊送醫時，卻註記「路倒」，被懷疑是隱匿案情，仁武警分局表示，當時發現張男時，尚不知有砸店情節，因此引用張的說詞「滑倒」轉報救護，沒有任何隱瞞。
今天凌晨3點多，鳥松區神農路一家KTV疑遭人砸店，大門玻璃碎裂，地上血跡斑斑，監視器也被砸毀，但高雄市消防局派遣系統僅註記「路倒」，引發媒體質疑，警方刻意隱匿事實。
仁武警分局調查，吳男與張姓友人到KTV飲酒，酒後要返家時，找不到自己車鑰匙，吳至櫃台要詢問服務生及店經理，但無人在櫃台，結果憤而在店內「開砸」，損壞店家玻璃櫃等裝潢，現場散落玻璃碎片，也造成張男及店內會計陳姓女子左手臂劃傷，全案依傷害及毀損罪嫌移送法辦。
警方表示，由於當時發現受傷的張男，尚不知砸店情節，因此引述張男的「滑倒」說詞，轉報消防分隊救護，並沒有隱匿案情。
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