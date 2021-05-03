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桃園大園不明油汙汙染河流 竟是貨車翻覆漏油釀禍

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市議員游吾和今天傍晚爆料，指出大園區中華路、靠近他的市議員服務處的巷子旁，一條大灌溉排水溝今天下午突然冒出不明油汙汙染，油汙水並順流排到民生路流入新街溪出海，他擔心沿途汙染河流及出海口，危及河流生態環境，緊急通報市府環保局處理。

市政府環保局表示，該局接獲通報，稽查人員立即趕往現場附近會勘，在大園新生路水溝，目視圳溝水面油汙漂浮，經現場檢測未檢出金屬、水質中性、上層黃色油脂無異味，再往上游勘查，看見疑似油汙翻覆，經警方調閱監視器，查出今天中午某交通公司貨車在水源路民宅翻覆漏油，油汙進入路旁溝渠，流到新街溪汙染河流水體。

該局出動7人在大園新生路、中正三街到中華路附近溝渠、新街溪橋下5處出現油汙河流，立即鋪設吸油棉索、吸油棉行阻絕，避免油汙擴散，該局依違反水汙法規定向該交通公司開單告發，將處3萬以上、最高可裁罰300萬元罰鍰。

桃園市議員游吾和檢舉大園區大灌溉排水溝不明油汙汙染河流危及環境，環保局稽查員循線查出汙染業者開罰。圖／環保局提供
桃園市議員游吾和檢舉大園區大灌溉排水溝不明油汙汙染河流危及環境，環保局稽查員循線查出汙染業者開罰。圖／環保局提供
桃園市議員游吾和檢舉大園區大灌溉排水溝不明油汙汙染河流危及環境，環保局稽查員循線查出汙染業者開罰。圖／環保局提供
桃園市議員游吾和檢舉大園區大灌溉排水溝不明油汙汙染河流危及環境，環保局稽查員循線查出汙染業者開罰。圖／環保局提供

監視器 水質

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