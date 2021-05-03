桃園大園不明油汙汙染河流 竟是貨車翻覆漏油釀禍

桃園市議員游吾和今天傍晚爆料，指出大園區中華路、靠近他的市議員服務處的巷子旁，一條大灌溉排水溝今天下午突然冒出不明油汙汙染，油汙水並順流排到民生路流入新街溪出海，他擔心沿途汙染河流及出海口，危及河流生態環境，緊急通報市府環保局處理。

市政府環保局表示，該局接獲通報，稽查人員立即趕往現場附近會勘，在大園新生路水溝，目視圳溝水面油汙漂浮，經現場檢測未檢出金屬、水質中性、上層黃色油脂無異味，再往上游勘查，看見疑似油汙翻覆，經警方調閱監視器，查出今天中午某交通公司貨車在水源路民宅翻覆漏油，油汙進入路旁溝渠，流到新街溪汙染河流水體。