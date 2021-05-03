男子爬品田山疑未拉好繩索 不慎墜谷200米亡

武陵四秀之一的品田山今天早上傳出登山意外，一名57歲的徐姓男子與友人攀爬品田山，疑似因未拉好繩索而不慎墜落200米深的山谷，救難人員到達時徐男已無生命跡象，因山勢陡峭，消防人員須將徐男搬運至三角點，再由直升機吊掛下山，目前救難員還差20公尺才能到達三角點，不過目前天色已暗，為確保安全，已先停止救援行動，明天一早再繼續，並向空勤總隊申請直升機進行吊掛。

新竹縣消防局表示，品田山的登山口位於台中武陵，但山域屬於新竹縣尖石鄉轄區，今天早上9點接獲通報，一名男子登山時不慎墜落山谷，同行友人見狀立刻報案，友人當下有試著喊墜落的徐男，但都沒有回應，消防局派出6人搭乘直升機前往定點，省去開車及攀爬時間，在下午2點30分時接觸到傷者，但徐男已無生命跡象。

由於品田山山勢陡峭，直升機無法直接下到山谷進行吊掛作業，需由救難人員將死者合力搬運至三角點，再由直升機吊掛下山。