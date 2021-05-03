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女借宮廟洗手台洗腳半小時 遭勸阻竟持利器傷志工
77歲蘇姓老翁平時在台北市大安區的「大安聖母宮」內當志工，今天下午2時許發現一名女子到廟內洗手台洗腳，一洗就洗了半小時，他出言勸說「節約用水」，未料女子從皮包內拿出不明利器揮砍，導致蘇翁胸口、肩膀受傷，送醫治療後無大礙，警方目前已介入調查，正調閱監視器擴大偵辦當中。
台北市消防局今天下午2時42分獲報，和平東路二段118巷4弄內「大安聖母宮」有人受傷，到場發現蘇翁意識清醒，右胸、肩膀受撕裂傷，送仁愛醫院治療。
警方表示，蘇翁傷口縫合後，配合員警返所說明案情。蘇翁說，該名女子在公廟洗手台上洗腳，一洗就洗了半小時，他看不下去，出言勸說「要節約用水，珍惜水資源」，不料對方就從皮包裡拿出不明利器攻擊。
蘇說，女子傷人前說了一句外語，但他聽不懂，推測女子是外籍人士。警方表示，目前正針對女子犯案後離開的路線，擴大調閱監視器畫面，積極查緝當中。
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