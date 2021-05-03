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台中2歲童疑遭折疊桌夾胸亡 房東：有桌子壞掉
台中市中區出租大樓今天下午傳出2歲陳姓男童遭折疊桌夾胸，送醫不治的意外。據案發地的房東透露，陳姓房客一家四口承租約半年多，陳姓房客是工人，經濟狀況不穩，有催繳房租的狀況，陳家內有2張折疊桌，其中一張壞掉，不知道是不是就是這次發生意外的折疊桌，全案已由警方詢問完陳姓男子與妻子，明天將報請檢察官相驗，釐清2歲男童死因。
據查，陳姓男子（58歲）與妻子（44歲）育有2歲、1歲的兒子，承租在中區台灣大道一段的出租大樓12樓，今天下午1時許，陳與妻子在樓中樓下層在哄睡1歲的兒子時，2歲的兒子在樓中樓上層玩耍，疑2歲兒子躲在折疊桌子底下，因不明原因，遭折疊桌的桌腳夾中胸部。
陳姓男子與妻子發現時，2歲兒子已無生命跡象，嚇得趕緊通知救護車，將兒子送往平等澄清醫院急救，但仍因傷重，宣告不治。
平等澄清醫院表示，男童到院前已無生命跡象，經檢視，男童左胸有瘀傷，除此之外，全身無其他明顯外傷，經搶救30分鐘後，宣告不治，死因需由檢警釐清。
台中市第一警分局已詢問陳姓男子與妻子，釐清案發經過，陳姓夫妻在警詢時，情緒激動，數度落淚，全案將在明天報請檢察官相驗，釐清男童死因。
據查，陳姓男子一家並無通報家暴紀錄，也非高風險家庭，並沒有申請中低收入戶等補助，詳細的案發經過，仍待檢警後續調查。
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