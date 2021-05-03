疑閃大貨車與對向砂石車碰撞 機車破碎騎士當場亡

台中市清水區一處產業道路今天發生砂石車和機車碰撞車禍，機車被撞得碎片滿地，騎士身體肢離破碎，當場死亡，警方正調查事故原因中。

今天上午11點多，台中市清水區海頂路一處產業道路發生車禍，台中市消防局獲報，派清泉及西屯消防分隊，出動消防車5輛、救護車1輛、消防人員14名，由小隊長陳斯立帶隊前往。

23歲陳姓騎士肢體變形、明顯死亡，當時消防隊員到場時，發現是砂石車與機車車禍，機車騎士無生命徵象，受困砂石車下，需要特搜人員協助救援，吊車到達現場，嘗試將砂石車吊起，評估安全後，再將受困騎士救出。

台中市清水警分局調查，發生車禍的地點在清水區大田產業道路，陳姓騎士騎機車沿清水區大田產業道路(西往東)直行，他騎進彎道後，疑似為閃前方同向大貨車，騎進對向車道與47歲吳男開的砂石車碰撞，機車卡在砂石車底，造成陳男明顯死亡。