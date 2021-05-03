快訊

日職／吳念庭碰到爭議判決 兩分打點逆轉二壘打遭沒收

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北消防員不足 時代力量要求市府補強到位

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導

新北市消防人員編制不足，據去年內政部統計，新北每位消防員平均服務1710人是全國第3多，時代力量新北黨部今日舉辦記者會，為消防員勞動權益發聲。時力指出，新北市消防人員編制不足，裝備上更新與維護的預算不明，加上工時長，讓消防員長期暴露在風險中。

時力針對消防員勞動權益提出3大訴求，新北黨部副執行長陳姳臻指出，新北市消防人員編制理應為3500名，現有人員卻只有2千多名，若能補足消防人力，能減輕人力負擔與降低工時。

陳姳臻以國外為例，紐約、東京等大城市，每位消防員服務人口不到1千人，台灣平均則近1500人，新北市1：1710是第3高，認為市府應有充實消防人力計畫。消防局表示，今年有再跟中央爭取消防員配額，上月底已經降到1：1643，10月擬再補60餘名消防人員。

時力另外提到消防人員裝備問題，認為消防局對常態性汰換與維護預算都不明，也應該與時俱進購入美式梯取代雙節梯，並加強救護車夜間反光。

消防局回應，消防衣訂有6年定期汰換標準，每年常態性編列預算委託廠商清洗，去年起也把現場除汙設備納入車輛採購規畫。針對出勤工具消防局說明，美式梯因價格昂貴、重量重，同仁口碑不佳，救護車則在3月中通過公路總局同意，未來新購車輛會大幅增加反光面積提升辨識度。

身為消防員之一的翁立思點出工時過長問題，由於人力不足加上時常要訓練，有時訓練就會花上整天，讓其他待命出勤的消防員平均工時增加。消防局表示，目前以每日訓練總人數不超過外勤總人數6％為準，避免影響外勤隊員救災救護能量，同時會再積極請中央增員，減少工作負荷量。

時代力量舉辦記者會，希望市府能擴編消防人員，並提升救災救護資源品質。記者張哲郢／攝影
時代力量舉辦記者會，希望市府能擴編消防人員，並提升救災救護資源品質。記者張哲郢／攝影

消防員 工時

延伸閱讀

新北特教生蛋糕裝飾大賽 侯友宜：獻給母親最安心禮物

影／新北升級百輛科技救護車 OHCA存活率10.8%冠全國

終於要興建 鶯歌鳳鳴消防分隊明年6月完工

新北防疫旅館增設前進櫃檯 劃紅黃綠區動線獨立

相關新聞

台中2歲童疑遭折疊桌夾胸亡 房東：有桌子壞掉

台中市中區出租大樓今天下午傳出2歲陳姓男童遭折疊桌夾胸，送醫不治的意外。據案發地的房東透露，陳姓房客一家四口承租約半年多...

怪手故障手臂垂落 砸毀機車龍頭騎士兒子傷

基隆市周姓男子今天傍晚騎機車載兒子經過中船路時，路旁一輛小型挖土機故障「手臂」垂落，剛好砸中機車龍頭，造成機車受損，周的...

女借宮廟洗手台洗腳半小時 遭勸阻竟持利器傷志工

77歲蘇姓老翁平時在台北市大安區的「大安聖母宮」內當志工，今天下午2時許發現一名女子到廟內洗手台洗腳，一洗就洗了半小時，...

新北消防員不足 時代力量要求市府補強到位

新北市消防人員編制不足，據去年內政部統計，新北每位消防員平均服務1710人是全國第3多，時代力量新北黨部今日舉辦記者會，...

疑閃大貨車與對向砂石車碰撞 機車破碎騎士當場亡

台中市清水區一處產業道路今天發生砂石車和機車碰撞車禍，機車被撞得碎片滿地，騎士身體肢離破碎，當場死亡，警方正調查事故原因...

台中2歲男童疑玩折疊桌 遭夾胸送醫不治

台中市中區台灣大道一段在今天下午1時許，傳出一名2歲男童意外死亡案，據查，該名陳姓男童趁家中大人不注意時，獨自在家中的折...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。