新北消防員不足 時代力量要求市府補強到位

新北市消防人員編制不足，據去年內政部統計，新北每位消防員平均服務1710人是全國第3多，時代力量新北黨部今日舉辦記者會，為消防員勞動權益發聲。時力指出，新北市消防人員編制不足，裝備上更新與維護的預算不明，加上工時長，讓消防員長期暴露在風險中。

時力針對消防員勞動權益提出3大訴求，新北黨部副執行長陳姳臻指出，新北市消防人員編制理應為3500名，現有人員卻只有2千多名，若能補足消防人力，能減輕人力負擔與降低工時。

陳姳臻以國外為例，紐約、東京等大城市，每位消防員服務人口不到1千人，台灣平均則近1500人，新北市1：1710是第3高，認為市府應有充實消防人力計畫。消防局表示，今年有再跟中央爭取消防員配額，上月底已經降到1：1643，10月擬再補60餘名消防人員。

時力另外提到消防人員裝備問題，認為消防局對常態性汰換與維護預算都不明，也應該與時俱進購入美式梯取代雙節梯，並加強救護車夜間反光。

消防局回應，消防衣訂有6年定期汰換標準，每年常態性編列預算委託廠商清洗，去年起也把現場除汙設備納入車輛採購規畫。針對出勤工具消防局說明，美式梯因價格昂貴、重量重，同仁口碑不佳，救護車則在3月中通過公路總局同意，未來新購車輛會大幅增加反光面積提升辨識度。