影／新北升級百輛科技救護車 OHCA存活率10.8%冠全國

新北市消防局為提升OHCA救活率，將全市100輛救護車升級成「科技行動急診救護車」，車內配備各式急救設備，還有智慧雲端動態救護系統，能在現場即時將患者心電圖、血壓、照片等資訊傳回急診室，縮短救援時間。也因導入許多新技術，新北ohca患者康復率高達到10.8%，位居全國第一，10年來已成功救活1743人。

新北市消防局今日在板橋亞東醫院舉辦「科技行動急診救護車，搶救OHCA大聯盟全面啟動」記者會，邀請21家急救責任醫院人員、23位新聘任醫療指導醫師、9位OHCA康復出院民眾參與。

「科技行動急診救護車」功能強大，車內配有各式急救設備，可透過雲端系統整合平台來連結現場端、醫院端、指導醫師端及品管端，等於是讓消防局線上的100輛救護車都有辦法在救災當下就將患者的身體狀況上傳到雲端，醫院端便能提早知道患者狀況，先做好各種情形的應對方案，提升救援成功率。

民眾張先生說，他之前在汐止運動中心打球突然昏倒，失去心跳，救護人員很快就到現場，替他施作CPR，並利用科技行動急診救護車將她送往醫院救治，在救護人員努力下，終於救回一命，一個禮拜後出院，正常生活。

新北市消防局副局長陳崇岳指出，除了高科技救護車，新北還有526個高級救護技術員，能在民眾發生心肌梗塞、中風時，立刻到場給予救援，24小時都有人值班，大幅提升新北救護力。